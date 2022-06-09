自由廣場》九二共識不是創造性模糊 是毀滅性束縛

◎ 劉仕傑

訪美的中國國民黨主席朱立倫刻意拋出「親美抗中」訊息，他還說「九二共識是沒有共識的共識，是創造性模糊」。

其實朱主席想要說服外界國民黨「親美抗中」的對象，不是在美國，而是黨內，畢竟藍營人士多次公開表達疑美論或親中言論，早已不是新聞。

請繼續往下閱讀...

我曾於二○一九年一月以現任外交官身分公開反對九二共識，當時引起廣泛討論。我反對的原因是，作為一個職業外交官，不該向國際社會一直傳遞錯誤訊息。

如果九二共識不曾存在，或說是一個不具任何事實基礎或法律基礎的「假性默契」，那與其飲鴆止渴，不如早日認清現實。

九二共識對台灣最大的傷害，一言以蔽之，就是誤讓國際社會以為中國對台灣的國際參與具有准否的生殺大權。馬政府八年期間，台灣雖然得以用觀察員身份參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）或出席聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），但這些都是仰中國政府鼻息得來。當時的國際參與，某種程度而言，卻在國際上強化了台灣臣屬於中國的錯誤認知。明明為可悲可嘆之事，卻為馬政府以所謂「外交成就」而沾沾自喜。

二○一六年蔡政府上台，九二共識對台灣外交能動性的暗傷逐漸浮現。國際組織主事者當然不會懷疑台灣參與國際組織所能做出的貢獻，但卻循例以習近平的意志為依歸。

更遑論，九二共識根本不具備任何國際法意義的法律效力，它甚至不存在任何兩岸共同承認的官方文書中，世界上也並不存在一個台灣與中國共同承認的九二共識文字版本。既然如此，何謂「沒有共識的共識」？

一九八四年《中英聯合聲明》是前車之鑑，也是血淋淋的例子。當時該聲明分別由中國國務院總理趙紫陽及英國首相柴契爾簽署，完成批准程序後並交由聯合國登記。但這份關係到香港命運的國際法文件，卻被中國政府直接認定為「歷史文件，不具任何現實意義」。試問朱立倫主席，如果連《中英聯合聲明》都被中方認定為不具現實意義的歷史文件，那空口白話、版本不一的九二共識究竟能帶給台灣何種保障？

對台灣而言，九二共識並不是創造性模糊，而是毀滅性束縛。千里而行的朱主席，舊調重彈九二共識，帶給美方的究竟是驚喜還是感嘆，答案已呼之欲出。

（作者為時代力量國際部主任／前外交官）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法