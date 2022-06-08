自由廣場》社群媒體與人民參與審判

◎ 吳景欽

好萊塢影星強尼‧戴普與安柏‧赫德互告誹謗案，雖已經陪審團評議，強尼也取得壓倒性勝利，但除安柏誓言上訴外，其律師伊蘭妮‧布萊德霍夫也上媒體稱，於此案全程網路直播且在強尼擁有輿論優勢下，安柏不僅被妖魔化，陪審團也可能因此受到影響。如此的因果雖永難證明，但歷來如何保持陪審員不受外界干擾，卻一直是個大問題。

為保證審判的公正性，在審判過程中，法官都會不斷告誡陪審員，僅能根據當事人雙方於法庭所提的證據，來為事實有無認定基礎。同時，在每日休庭後，即陪審員回家休息前，法官更會提醒其不得與包括家人在內的他人，談論案情的任何細節。而在言詞辯論結束，陪審團進入評議階段，若未能有共識，但時間卻已到夜晚，還會將陪審員集中於旅館，並派警察保護，以免外力干預評議的結果。

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惟如此防護陪審員免受外界干擾的措施，近來卻面臨媒體變化的極大挑戰。因現今取得資訊的方式，已不再是以電視、報紙為主，而是如Google、維基百科、YouTube或FB等類的網路媒體。故與人溝通的方式，也逐漸以面對面或電話通話，轉變成以社群媒體來與他人接觸。凡此，正象徵人類社會的社交型態，已經產生根本的變化。

若果如此，陪審員於回家休息期間，就無法避免其上網，甚至與人在網路聊天。尤其像強尼與安柏這類審判，不僅有網路直播與撲天蓋地的報導與評論，甚至也會開放留言，無形中都會對陪審員產生一定的壓力。

曾於國外發生過的情況，即是陪審員回家後，於個人臉書貼出自己被選為陪審員的訊息，甚至是照片，並有人貼文詢問與討論案情而遭人檢舉，致遭法官解除陪審員身分的例子。惟若陪審員僅是單純搜尋當事人個資及案件的媒體報導，而未告知他人，也未於社群媒體大加宣揚，實就很難得知箇中原委及對心證形成之影響。

明年元旦，對於故意犯罪而殺生死亡結果，如殺人、酒駕致死之類的重罪，將由三位法官與六位國民法官合議審理。而這類案件必然受社會矚目，如何保證合議庭，尤其是國民法官免受輿論的影響與壓力，肯定是重要課題。

（作者是真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任）

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