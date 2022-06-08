自由廣場》在自由廣場PCR檢測的這些日子

◎ 陳穆儀

此時，人們所熟知的中正紀念堂不是用來紀念歷史人物的場館、也非國際觀光客最愛的景點，而是一群正忍受著生理不適（如：發燒、頭痛、喉嚨痛……）與心理擔憂（快篩陽性後續的居家隔離、生活與工作安排等難題），面容愁苦人們的聚集處。

我所服務的醫學中心自五月中旬起配合政府防疫政策，在此開設四線車道的「車來速」服務，除了提供PCR檢測（確診服務），後期也能經由醫師診視並依病況給予抗病毒或緩解症狀藥物，透過一條龍式的全方位服務，不僅免除民衆耗費大量時間與體力排隊等候檢測的痛苦，更能紓解各級醫院急診壅塞困境、守住醫療量能。在氣溫動輒飆破卅度的溽暑，我們這些「大白」戴上N95外加醫療口罩，髮帽及一層又一層的手套、鞋套，再穿上密不透風的兔寶寶裝……，如果不事先寫上姓名，恐怕連熟識的同事也無法認出誰是誰，所承受的悶熱不適與笨重感，非親身經歷者，無法言傳。

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有一天，一位臉色蒼白、步履蹣跚的婦人朝著我執勤的報到帳篷踉蹌而來，隨即癱軟在地。同仁見狀馬上過去關心，瞭解其雖未自行快篩但確有諸多症狀，請求能給予PCR檢測或協助送醫；經請示現場指揮官（主任級醫師）後，用輪椅推送她先進行篩檢，其他夥伴則迅速聯繫救護車協助就近送醫；過程中阿姨不斷向工作人員致謝，多次表示：「不好意思，給大家添麻煩了」。

這個意外的插曲，雖不屬於院方原本負責的任務，但守護國人的健康與搶救寶貴生命，是所有醫療從業人員奉行的最高圭臬。值此疫情既猛烈且嚴峻的非常時期，民眾雖然身有病痛，仍能守秩序且心存感激；醫護人員縱使全身早被汗水浸透，但絕無懈怠堅守崗位、苦民所苦……。我在中正紀念堂的日子，親身見證了比疫病更強大的力量，那就是人性的光輝。

（作者是醫學中心員工）

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