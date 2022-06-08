自由廣場》台美兩國都有假想敵中隊

◎ 宋磊

電影「捍衛戰士」是以美國海軍飛行員作為拍攝鋪陳，以「美國海軍戰鬥機武器學校」（United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor program）作為拍攝背景，首部電影在一九八六年推出，時隔卅六年後，第二集再度上映，不但成為今年最為搶眼的票房劇作外，電影的上映，背後更是代表著兩個啟示。

越戰時期，美國海軍艦載機為強化飛行員的空戰技巧，特別成立該單位，要求教官針對「近距離空戰」作為訓練科目，不但讓越戰後期，優化美國海軍與北越空軍的戰機交換比，美國海軍的空戰訓練標準，自然成為自由世界國家的仿效對象。

請繼續往下閱讀...

中華民國台灣長年受到中共武力威脅，因此我空軍長年專精於空戰的準備，早年台東空軍基地七聯隊的「第46中隊」，不但是空軍的「假想敵中隊」，該機隊操作F-5E/F系列戰機進行戰術科目的訓練，也是空軍早年專精空戰訓練的部隊。

爾後空軍將擔任假想敵中隊的任務，轉交給位於花蓮空軍基地五聯隊的「第17作戰隊」，假想敵的工作從F-5E/F戰機正式轉交給F-16戰機。從空軍成立假想敵中隊後，我國空軍的訓練科目，幾乎以美國海空軍戰機的科目為主，在戰術專精上我國空軍飛行員的技能，無論是空戰技巧、對地炸射、制海任務等，幾乎與美軍飛行員一致，縱然台美訓練軍種非一致，但也因這次電影的上映，某種程度也勾起我國空軍的記憶。

其次，在這次電影「捍衛戰士：獨行俠」上映後，男主角湯姆克魯斯的飛行夾克上「重現」中華民國國旗，雖引起中國網友不悅，但台灣民眾也因國旗的失而復得，讓上映後五天票房突破八千萬新台幣，在疫情下一枝獨秀，而美國電影商不願意屈服於中共市場，更是提供世人一個學習的機會！

（作者是淡江大學戰略所博士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法