自由廣場》（鏗鏘集）獨一無二的台灣

◎ 王景弘

美國外交界常用「獨一無二（Unique）」，來形容美台關係，因為它地位獨特，舉世僅有，凡事介於「是」與「否」之間，不是黑白分明，並非絕對完美。

中國否定台灣是國家，「中華民國」也是「台獨」，但美國並不賣武器給任何「非國家」，更沒有明文規定適用法律時，把非國家視同國家，保障其安全，並派駐比一般大使館規模還大的「非大使館」。

請繼續往下閱讀...

獨特難免出現矛盾：台灣具備國家條件，美國卻未正式外交承認；它不知所云，宣示違反民主原則的「不支持台獨」，卻出售武器給台灣，並反對片面改變現狀，實即保障台灣獨立生存，等待歷史演變的機遇。

台灣被蔣介石帶入困境，惡化在一九七一年，尼克森帶頭與中國解凍，蔣介石失去靠山，輸掉在聯合國「代表中國」的席位，蔣介石虛構代表中國的「法統」破滅，外交如倒骨牌。

事隔五十年，敵友之分重新組合，現在習近平的中國企圖改變戰後秩序，美國整合民主國家，軍事嚇阻，經濟「競爭」，直挑中國體制的要害。台灣未納入新成立的印太經濟架構，但美國投出曲球，以提升雙邊經貿關係結合印太經濟架構運作。

中國搞霸權，地區國家不安，美國宣示軍事保台，日本率先呼應，民主陣營群起關心台灣安全。五十年前台灣面臨被中國併吞的危機，現在支持台灣，嚇阻中國的佳音頻傳；捏造民意的所謂兩岸中國人都主張台灣屬中國的「認知」終於解除。

只要不承認台灣屬中國一部份，中國虛構的「一中」法統論便失效，喊「一個中國」，「不支持台獨」，已經不關緊要。好戲在民主陣營迎戰中國的掠奪式經濟，不管「東風壓倒西風」，「東昇西降」，都只是吹牛皮膨風，難逃爆破命運。

（作者是資深新聞工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法