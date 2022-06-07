自由廣場》朱立倫的審慎樂觀從何而來？

◎ 張惠和

國民黨主席朱立倫近日訪美，第一站訪問美國史丹佛大學胡佛研究所，朱立倫在與美國學者交流時提及年底大選，對年底選情是「審慎樂觀」，認為反而是民進黨在北部目前還無法整合提名候選人，國民黨有信心依靠理性路線與政策願景，爭取大多數民眾的支持。

姑且不論朱立倫的審慎樂觀是否有所本，或者根本是「走夜路吹口哨壯膽」？筆者倒是認為朱立倫的審慎樂觀從哪裡來的，有些蛛絲馬跡。

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五月廿五日國民黨提名蔣萬安參選台北市長，現任的副市長黃珊珊也打算以無黨籍參選台北市長，結果在中央完全執政的民進黨卻還不知道要提名誰？理由說是，現在防疫為重，不急著提名，筆者就想要問，那台中市為何急著提名蔡其昌？台中市的防疫不重要？邏輯根本就說不通。再來，筆者居住的新北市就更離譜，到現在根本沒有一個比較成氣候的候選人，是因為侯友宜太強，沒人願意當炮灰？

桃園市就更荒唐了，國民黨中常會十八日突襲提名前行政院長張善政參選桃園市長，引起藍營一陣兵荒馬亂，鄭文燦在桃園用心經營了八年，不管提名誰應該都是輕騎過關，卻還要等，難道是等國民黨會不會換掉張善政？呼籲民進黨，台北市和新北市可以說是年底選戰的領頭羊，民進黨應該勇敢地提出優秀人選迎戰，千萬不要畏戰！懼戰！否則難怪朱立倫會審慎樂觀。

（作者是退休公務人員）

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