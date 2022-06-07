自由廣場》美國雖不讓台灣孤軍奮戰 台灣自己要能戰

◎ 林逸民

在美國總統拜登宣示防衛台灣後，蔡英文總統五月卅一日接見提出《台灣夥伴法案》的美國參議員達克沃絲，她更進一步透露美國正規畫國民兵與台灣軍方合作，由於達克沃絲隨行人員中就有美國國民兵「州合作夥伴計畫」主任，她並在稍後拜會行政院長蘇貞昌時明確表達，「美國與台灣站在一起，不會讓台灣孤軍奮戰」。

美國防衛台灣的決心已經顯露無遺，統派媒體只能在所謂美國「不支持台獨」之上大作文章，但事實上美國自《台灣關係法》就已經認定台灣是「台灣當局」，主權實質獨立不屬於中國，沒有所謂自中國獨立問題。

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國人對美國挺台態度總是處於「猜心」，既期待又怕受傷害，其實，要確保美國繼續長久的力挺台灣，真正有效的辦法，並不是每天對著美國玩猜猜看，而是自立自強，向美國展現自我防衛的決心，美國自然更願意保衛台灣。

如今世人都認為美國對以色列有求必應，但並非最初就是如此，一九四九至一九六九年，以色列得到美國經濟及軍事援助總計僅僅十四‧八八億美元，一九七○年代援助爆增至一六三‧一億美元，一九八○年代再增至二八○‧五億美元。其中最重要的原因，就是以色列本身在一九六七年六日戰爭、一九七三年贖罪日戰爭，展現鋼鐵般捍衛國家意志，才讓美國刮目相看、全力相挺。

台灣不需要像以色列，經歷差點亡國的贖罪日戰爭，才得到美國的青睞，而是在承平狀態就有了美國防衛的承諾。事實上，俄烏戰爭初期，美國多個航空母艦戰鬥群不是在西半球，反而是在印太巡弋，盯住中國不許其蠢動，已經以實際行動證明美國對台灣安全的重視。

但是，台灣仍要再接再厲，讓美國感到台灣是個可支持的對象，蔡英文政府逐步提升國防預算，目前提升至GDP二％以上，也研擬恢復兵役役期長度，這是一個起步，後續國軍仍需更多提升戰力的改革，民間也應配合，並藉由與美國國民兵合作的機會，吸收美國國民兵的經驗，提升尚武精神。

只要台灣人民持續展現捍衛國家主權的決心，美國對台灣的支持必然歷久不衰。不需揣度美國心意，只要自問我們是否團結一心，堅決守護台灣。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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