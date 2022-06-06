自由廣場》兒童疫苗兩劑間隔應縮為四週

◎ 林應然

Omicron疫情正熱，雖然九十九點七％確診者為無症狀或輕症，但兒童重症累積三十五例，十五人死亡，對孩童的健康仍有一定的威脅。預防重症的最有效方法，就是避免感染及施打疫苗，前者很難達成，後者可以採行。

台灣的五至十一歲兒童疫苗起步較晚，中央流行疫情指揮中心於四月二十日建議，推動六至十一歲兒童族群接種莫德納疫苗，接種劑數為兩劑，間隔十二週，接種劑量為成人劑量之一半。又於二十八日宣布，通過BNT兒童疫苗的緊急使用授權(EUA)，可供五至十一歲兒童接種，兩劑至少間隔二十一天。

請繼續往下閱讀...

四月當時，中央流行疫情指揮中心因怕心肌炎的副作用，而設定兩劑施打間隔為十二週，有別於美國原始設定為四週，原因是四月設定時疫情並不嚴重，兒童感染也甚少，因此疾管署怕兩劑BNT或莫德納疫苗如果施打間隔較短，可能引起心肌炎副作用較多，在未能達到防疫目的卻有可能產生心肌炎副作用的思考模式下，指揮中心因此仿效十二至十八歲兩劑BNT或莫德納疫苗施打間隔為十二週之設定。

如今每日確診數萬甚至近十萬，在不打疫苗就可能確診的情況下，是否應該滾動式調整，以防疫為優先考量，將疫苗施打間隔縮短為原始的四週，以便加速疫苗免疫效果？

一劑疫苗的免疫效果實在有限，兩劑才能讓抗體快速並大量提升。更何況如果政府考慮將在七、八月解封並開放國門，那時這些兒童都只有打第一劑而已，感染的風險依然很大，若兒童沒有兩劑的保護力存在，如何有足夠的免疫力？

不同時期要有不同考量，建議中央流行疫情指揮中心縮短BNT或莫德納疫苗兩劑疫苗施打間隔，以加速兒童達成免疫，避免感染及可能感染後的重症死亡。

（作者為醫師，台灣兒科醫學會副理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法