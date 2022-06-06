自由廣場》請不要炒作死亡病例

◎ 謝安民

疫情之下，一定會有死亡病例，全球各地皆然。這是人類對新冠病毒的了解及治療染病人的能力還相當有限所致，並非是社會中有人冷血或忽略防疫造成的。

每個死亡的病例，都代表今日醫學仍要曲膝於病毒之前的遺憾。每個病人的離去，都是與病毒奮戰，飽受折磨之後，不捨的道別。每個病人嚥下最後一口氣時，都可聽到醫護人員最深沈的嘆息。病情下的每一個死亡是如此沈重，為什麼還有人拿來做政治炒作的火種？

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歐美的新聞界和政治人物都有個共識，在悲劇（尤其是有人死亡的悲劇）發生時，不會馬上跳出來指控別人要為悲劇負責。他們認為要留給受害人家屬一些私人空間，也好讓他們有時間消解悲劇所帶來的創傷和衝擊。他們的同理心和同情心，使他們不希望在家屬的傷口未癒合之前，又在上面灑鹽。

相反的，台灣的政客，在看到死亡病例的第一時間就是開始用各種情緒化的字眼，來為自己博聲量、謀政治利益。去年那一波疫情，就有立委舉著牌子，在神聖的國會議壇，以死亡人數做為政治訴求。最近幼兒的腦炎和死亡，也立刻有政客拿著牌子在路上做秀。是真的要為死者伸張正義或敦促防疫？還是為自己打廣告？

曾經競選總統的韓先生，指責別人量化生命之重，還罵人不配做人。然而，把十例左右的事，說成「許多人」就不是量化？依我看來，這不只是量化，而且是故意的扭曲的量化，來求取政治得分，絲毫不顧可能引起的社會恐慌。

近三年來新冠疫情肆虐，病毒始於武漢迅速傳遍全球，把人類打得手忙腳亂。本來很少侵犯年青人或幼兒，最近突然爆發幼兒的猛爆性腦炎，又再把我們打得人心惶惶。可見新冠病毒的刁鑽。檢討改進防疫，是時時要做的功課，但是疫情控制得很好時，是因為身為島國防疫較易，而且人民多合作聽話，疾管署和政府一點功勞也沒有；一旦大風一吹，草木亂飛，過錯都是行政院長的冷血和疾管署工作不力。這種論調非常不公平。

幼兒生命的喪失是最讓人悲痛和不捨的事，但請不要為了政治利益而見獵心喜，馬上跳出來咬人，這是最要不得的！

（作者為前芝加哥榮民醫院加護病房主任）

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