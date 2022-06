自由廣場》烏俄戰事第二階段啟示錄

◎ 諸葛風雲

烏俄戰事至今已超過一百天,但近日情勢對於烏國並未有利,尤其歐美各國因為經濟壓力以及國內民意壓力,風向正在改變,值得我們留意。

第二階段始於俄國三月二十五日宣布,「第一階段軍事行動主要目標完成」並將戰力集中至烏東頓巴斯地區,目標是「徹底解放頓巴斯」,由於西方各國的意見無法統一,造成烏國陷入苦戰,目前戰況分析如下:

一、經濟制裁:在俄方以石油、天然氣改用盧布結算的策略下,盧布對美元升值已超越戰前匯率,且禁買俄國產品已使歐洲各國能源供應不穩造成民怨,各國政府支持烏克蘭瞻前顧後,尤其以德國及法國最為明顯,國際壓力有可能會要求烏克蘭接受俄方條件。

二、重型裝備:相較於第一階段的守勢,烏軍光憑單兵攜行的標槍、刺針等不對稱裝備即可獲得非常顯著戰果,但是第二階段烏軍必須反守為攻,在缺乏重砲、戰車、源頭打擊、海上截擊、制空權掌握等弱點一一暴露出來後,以美國為首的各國又以避免戰事擴大為由,對於支援的重裝備裹足不前,甚至出爾反爾,使得烏東戰場回到一戰的模式:砲火推進+壕溝戰,反成為俄軍優勢的戰場。而歐美支援的重型裝備接裝訓練又曠日廢時,甚至已拆除先進模組,不知何時才能投入戰場,縱使投入也未必能扭轉戰局。

烏國第一階段應屬於「被動防禦型」的不對稱作戰,依據美國「2049計畫研究所」(Project 2049 Institute)最新的研究報告,「台海預警」(Early Warning in the Taiwan Strait):對於台灣來說,「預警」是戰略、作戰和戰術層面的關鍵。因此要先看得到才能打得到,先期看透戰場迷霧才能有所準備,才能打到入侵者的要害,所以台灣不論各軍種的建軍方向勢必進行調整,如:E-2D或E-7A預警機、大型無人機(含陸軍)、空中加油機、神盾軍艦、潛艦、無人艦艇、第二座AN/FPS-115鋪路爪長程預警雷達、各式源頭打擊能力、空軍機隊及海軍艦隊的更新,存在艦隊(Fleet in being)及空軍戰力的價值是令敵人頭痛的變數。

希望烏克蘭軍隊能度過眼前困境,武運昌隆;也希望國安高層關注烏國的遭遇,尤其加倍留意國際局勢變化,以作為台灣借鏡。(作者為企管博士、醫療業主管、軍事部落客)

