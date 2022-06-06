自由廣場》烏俄戰事第二階段啟示錄

◎ 諸葛風雲

烏俄戰事至今已超過一百天，但近日情勢對於烏國並未有利，尤其歐美各國因為經濟壓力以及國內民意壓力，風向正在改變，值得我們留意。

第二階段始於俄國三月二十五日宣布，「第一階段軍事行動主要目標完成」並將戰力集中至烏東頓巴斯地區，目標是「徹底解放頓巴斯」，由於西方各國的意見無法統一，造成烏國陷入苦戰，目前戰況分析如下：

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一、經濟制裁：在俄方以石油、天然氣改用盧布結算的策略下，盧布對美元升值已超越戰前匯率，且禁買俄國產品已使歐洲各國能源供應不穩造成民怨，各國政府支持烏克蘭瞻前顧後，尤其以德國及法國最為明顯，國際壓力有可能會要求烏克蘭接受俄方條件。

二、重型裝備：相較於第一階段的守勢，烏軍光憑單兵攜行的標槍、刺針等不對稱裝備即可獲得非常顯著戰果，但是第二階段烏軍必須反守為攻，在缺乏重砲、戰車、源頭打擊、海上截擊、制空權掌握等弱點一一暴露出來後，以美國為首的各國又以避免戰事擴大為由，對於支援的重裝備裹足不前，甚至出爾反爾，使得烏東戰場回到一戰的模式：砲火推進+壕溝戰，反成為俄軍優勢的戰場。而歐美支援的重型裝備接裝訓練又曠日廢時，甚至已拆除先進模組，不知何時才能投入戰場，縱使投入也未必能扭轉戰局。

烏國第一階段應屬於「被動防禦型」的不對稱作戰，依據美國「2049計畫研究所」(Project 2049 Institute)最新的研究報告，「台海預警」(Early Warning in the Taiwan Strait)：對於台灣來說，「預警」是戰略、作戰和戰術層面的關鍵。因此要先看得到才能打得到，先期看透戰場迷霧才能有所準備，才能打到入侵者的要害，所以台灣不論各軍種的建軍方向勢必進行調整，如：E-2D或E-7A預警機、大型無人機（含陸軍）、空中加油機、神盾軍艦、潛艦、無人艦艇、第二座AN/FPS-115鋪路爪長程預警雷達、各式源頭打擊能力、空軍機隊及海軍艦隊的更新，存在艦隊(Fleet in being)及空軍戰力的價值是令敵人頭痛的變數。

希望烏克蘭軍隊能度過眼前困境，武運昌隆；也希望國安高層關注烏國的遭遇，尤其加倍留意國際局勢變化，以作為台灣借鏡。（作者為企管博士、醫療業主管、軍事部落客）

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