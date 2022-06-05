自由廣場》經濟間諜罪 修法後的挑戰

◎ 楊宗新

針對中國近年積極誘吸我國高科技人才，立法院日前通過《兩岸人民關係條例》及《國家安全法》修正案，新增「經濟間諜罪」及防止國家核心關鍵技術等營業秘密外流處罰條款，期遏止科技人才及核心技術外流。

從國安角度看，修法確有其必要，卻也可能伴隨對科技從業人員及企業的限制。對企業而言，修法未區別「國家核心關鍵技術」與「營業秘密」，恐有公私不分之虞，因為政府認定的關鍵技術，未必就是企業認為的營業秘密；倘若政府有權單方面定義何謂核心關鍵技術，則持有技術的企業一旦遭認定，將損及資本流動自由，很可能選擇在政府公告前，搶先移資境外。

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對個人而言，在當前全球產業高度分工下，台商及其他外資都可能在中國設廠，也可能採合資或合股方式，若對於為「中企」工作缺乏明確標準，將使人心惶惶。另方面，新法規定受政府委託、補助、出資之企業人員，離職後三年不得赴中，也可能降低業界與政府合作意願，畢竟在當前全球對我國半導體高度依賴下，承攬政府業務，不僅將受限於嚴格的法規，實質受益也相對有限。

此外，新法雖以刑事罰則制裁為中企工作者，但若真有心，仍不乏規避方式。一種作法，是以學術名義赴中。南韓三星集團於一九九六年入主成均館大學，以之作為人才轉職前的中繼站，台積電前研發長梁孟松，就是先前往任教，數年後才轉任三星技術長；另一種作法，是企業「直接買斷」，即開出超優渥待遇，讓人才舉家移居，根本毋需擔心回國受審。

總結來說，修法雖可望減緩科技人才外流問題，但仍攔不住最上層的高階技術者；雖有助確保短期技術優勢，卻可能降低廠商長期投資意願。如何解套，仍須回歸總體產業政策，畢竟無論是廠商或人才，在意的並非是否前往中國工作，而是哪裡能獲得更優渥的待遇。這不僅是市場經濟的必然，也是理性行為人的決策依據。

修法是面對中國競爭的第一步，接下來政府應側重的，當是如何提升我國產業界相對低廉的薪資、改善勞動環境，方能從源頭端解決問題。

（作者為公務員，台中市民）

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