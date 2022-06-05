自由廣場》（青年時評）談Ma the bumbler的六四文

◎ 劉哲瑋

昨天是中國天安門事件三十三週年，馬前總統也在臉書發文，但他卻稱讚習近平提到民主有助於建立法治社會，話鋒一轉批評台灣在民進黨執政下，逐漸墮入「不自由的民主」……整篇文章看似紀念六四，實則為吹捧習近平、貶低台灣。

首先，馬前總統指台灣在民進黨政府執政下墮入「不自由的民主」，他所謂「不自由的民主」引自印度裔美國學者法瑞·札卡利亞(Fareed Zakaria)理論，指部份國家政治人物經選舉上台，任內卻採行違背民主自由的政策，如修憲延長自己任期、非法限制人民自由、非法打擊反對黨或政治對手，因此又被稱為「民選專制」。

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去年底，馬前總統就在聯合報以「不自由的民主」批評民進黨執政，但當時美國史丹佛大學研究台灣政治的學者祁凱立 (Kharis Templeman) 教授就發文駁斥他的論調。祁教授在文中以科學數據證明台灣還是非常民主，像是自由之家評分，台灣獲得亞洲第二高分、經濟學人最新民主排名，台灣名列亞洲第一…等，都顯示台灣在民進黨執政下並未變得不自由。祁教授也回顧馬前總統所列之批評，發現他所提的例子都不能證明民進黨政府破壞自由，證據非常薄弱，並認為這只是黨派政治言論，民眾不必認真看待。

再者，馬前總統稱讚習近平提到民主有助於建立法治社會，但中共所謂的「民主」與我們一般所謂的民主之概念並不相同。中共的民主是「人民民主專政」，此為毛澤東在〈論人民民主專政〉提出。所謂「人民民主專政」是指以共產黨為領導的工農聯盟，結合小資產階級與民族資產階級去壓迫地主、官僚和國民黨反動派並實施專政、獨裁。也就是中共所謂的「人民」是我族，而非我族類就要被鬥爭、迫害，因此毛澤東在文中也承認他的「人民民主專政」就是「人民民主獨裁」，而毛在文中清楚指出國民黨就是共產黨所要壓迫的階級敵人。

因此，馬前總統在六四這天胡扯貶低台灣民主成就，又胡亂誇讚中共民主，難道馬前總統嚮往共產黨這種壓迫國民黨、黨同伐異的人民民主專政？也難怪《經濟學人》給了馬前總統bumbler的封號！

（作者為臺灣大學政治學研究所學生）

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