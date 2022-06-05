自由共和國》曾進發／童年夢境

童年夢境

曾進發／攝影詩人

昏黃牛棚傳來母牛反芻咀嚼聲

紅土小徑飄蕩著母親熟悉的飯菜香

童年那個靈魂正躺在曬穀場上看銀河

時間是狡詰的裁縫師

成長只是讓衣服變大變寬

高壯身體深處那位頑童始終天真如昔

老年是童年夢境的製造機

子夜裡化身童子在夢的多重宇宙穿梭

然後在平行空間裡修補遺憾

然後在夢的泡泡內含淚驚醒

童年夢境像是母親的呼喚聲

在暗夜裡將昏黃的記憶燈火

一盞一盞地點亮

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