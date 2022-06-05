自由共和國》曾進發／童年夢境

曾進發／攝影詩人
昏黃牛棚傳來母牛反芻咀嚼聲
紅土小徑飄蕩著母親熟悉的飯菜香
童年那個靈魂正躺在曬穀場上看銀河
時間是狡詰的裁縫師
成長只是讓衣服變大變寬
高壯身體深處那位頑童始終天真如昔
老年是童年夢境的製造機
子夜裡化身童子在夢的多重宇宙穿梭
然後在平行空間裡修補遺憾
然後在夢的泡泡內含淚驚醒
童年夢境像是母親的呼喚聲
在暗夜裡將昏黃的記憶燈火
一盞一盞地點亮
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
《自由共和國》強力徵稿
刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。
刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。
《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw