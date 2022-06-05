自由共和國》劉佩真／美對中關稅雖將鬆綁 但科技戰延續機率大

但即便美國鬆綁對於中國先前施加的關稅枷鎖，也不代表兩方的科技戰將告一段落，畢竟美中未來在新興科技領域的爭霸依舊是市場的焦點與主軸，特別是半導體業的部分（彭博檔案照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

雖然二○二二年四月美國CPI已從三月的高峰八．五％降至八．三％，但依舊處於歷史新高水準，而由於烏俄戰爭情勢短期內難以落幕，其所衍生的能源、原物料相關價格恐居高不下，加上疫情所形成供應鏈供貨不順，且缺工、塞港問題不斷，因此美方則期望藉由降低對於中國課徵的關稅，來減緩美國境內通膨的壓力，畢竟壓低通膨是拜登總統對內施政的優先要務，故未來極有可能考慮調降對逾三千億美元中國進口產品加徵的關稅稅率，甚至不排除選擇完全取消。但即便美國鬆綁對於中國先前施加的關稅枷鎖，也不代表兩方的科技戰將告一段落，畢竟美中未來在新興科技領域的爭霸依舊是市場的焦點與主軸，特別是半導體業的部分，此從美國擬擴大封殺中國半導體業的動作即可知。

美方亟欲持續稱霸並支配全球半導體供應鏈的趨勢仍顯著，尤其是繼美國、歐洲、韓國、日本、中國、印度等陸續祭出半導體扶植政策後，美方則祭出美國製造、與其他供應國組成聯盟等方式來拉抬其競爭力，其中美國政府向南韓、日本及台灣等四個支配全球半導體市場的主要國家提議，組成「Chip 4」同盟，旨在將中國排除在全球供應鏈以外，除此之外，美國更已由多國組成聯盟的方式蔓延至雙邊模式，如美日、美韓、美印等，皆是期望加強與各國競爭力的互補，來強化美方半導體製造的能力，最終對中國半導體業進行全面封殺。

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另一方面，近期在美國官方也不斷釋出恐持續擴大封殺中國半導體業的策略，例如美國將限制設備商對華虹半導體、長鑫存儲、長江存儲等企業出口，讓中國企業難以生產先進晶片，特別是將擴大限制中芯國際成熟製程相關的設備出口外，還將矛頭對準晶圓代工企業華虹半導體，以及中國兩大記憶體企業長鑫存儲、紫光旗下的長江存儲等。

事實上，以中芯國際而言，先前已在其先進製程設備、關鍵核心晶片取得面臨卡關，顯然背負中國先進製程推進重大任務的中芯國際恐難達成國家的目標，此也可從二○二二年五月中芯國際所發布的法人說明會中可知，決定不再公布具體節點製程營收占比，以往提到十四奈米、廿八奈米、四十奈米、五五奈米、六五奈米及九十奈米、○．一三微米等製程技術營收占比，不會再有詳細數據，顯然中芯國際並不想揭露十四奈米製程所佔比重極低、十奈米乃至於七奈米製程推進遞延的情況，代表對岸半導體龍頭廠商確實面臨美國卡脖子政策問題，面臨到國產化推進速度不如預期的窘境。

另一方面，華虹半導體的發展似乎也受到美國官方的注目，美國商務部有意限制美企出口設備給該公司，主要是公司在eNVM、功率器件等細分領域卡位元優勢明顯，如MCU、超結體、IGBT、電源IC等主營業務產品表現頗佳所致。

至於中國記憶體廠︱長鑫存儲、長江存儲，尤以長江存儲近期的動態最受矚目，主要是在Apple執行中國在地化產品供應鏈策略，使得中國長江存儲的一二八層NAND Flash有機會搶進Apple供應鏈最受關注，畢竟這代表美中科技戰後，中國半導體國產化在記憶體方面的重大突破，也將代表中國記憶體在全球市場突破零市占率的重大斬獲；但長江存儲若果真在記憶體方面進入國際市場，則恐受到美國官方的關注，因為記憶體製造可謂是中國半導體業最後一塊拼圖，若連同晶圓代工、積體電路設計、半導體封測，則可在半導體本身的供應鏈中擁有完整的專業分工體系。

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