自由共和國》黃文局／以色列何以超重視高科技「武器奇才」讀後感（下）

「武器奇才」作者：卡茨與鮑伯特、出版社：燎原（作者提供）

黃文局／GTI共同創辦人

以色列為什麼如此重視高科技？因為，他們深刻了解，只有高科技才能讓他們生存。

以色列第一任總理本古里安認為，這個國家要生存下去，需要達成三個目標：

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第一：必須建立一支國民軍隊，實施徵兵制，男女都要服兵役。

第二：要確保新兵的素質，而不是人數。 因此，他強力推動軍人教育。

第三：要在軍中推廣科技。以色列當時是唯一在步兵、海軍、空軍以外還有一個「科學軍」的軍隊。

接下來的卅年，以色列的軍事產業，從只有幾百名員工，成長到超過四萬人。這些公司都很努力開發並生產最先進的科技和武器系統。到了一九九○年，以色列國防出口額超過了十億美元，十年後，更達到四十億美元，已經成為超級軍事強國。

以色列不會太理我們，因為，中國市場比台灣大太多了。世界各國都以自身利益為考量，以色列也不例外。今日，中國軍事力量如此強大，以色列應居首功。

一九七九年二月，以色列國防官員第一次偷偷踏上中國土地。以色列當時已經得知，美國快要公開和中共建交了，如果要冒險前進，現在正是時機。

當時，伊朗柯梅尼（Khomeini） 剛從流亡地的法國，回到伊朗。原有政權垮台，以色列將喪失一個大軍火客戶，中國可以填補這個空缺。替以色列牽線的人是艾森柏格（Saul. Eisenberg），他是在二戰期間逃到上海的猶太人。戰爭結束後，他在中國、日本、南韓作生意，建立商業帝國，成為巨富。

他先讓中國對以色列的武器產生興趣，並且捐出私人飛機波音七○七，讓以色列代表團秘密前往北京。艾森柏格與中國多次開會，然後帶著採購清單回到以色列，包括飛彈、雷達、砲彈、裝甲車等，然後利用這份清單請以色列政府派代表去談。

一九八五年，中共第一次發簽證給以色列農業界的主管，以便學習以色列創新的農業技術，雙方交往愈加頻繁。以色列一直催促北京與他建立正式外交關係，一九九二年，終於建交。

一九九二年，雙邊貿易不到一億美元，廿年後，飆升到八十億美元。使中國成為以色列在亞洲最大的貿易夥伴，這一切，都是一九七九年那次秘密軍售之旅促成的。

新加坡與以色列的關係，更加密切。一九六五年，新加坡獨立，要求印度和埃及軍事援助，兩國都置之不理，只有以色列由一上校埃拉札里（Jack Elazari）秘密帶領一些人來訓練大約二百名幹部，讓他們成為教官，還幫忙建立基地，建立準則等。

以色列令人驚艷的鐵穹（Iron Dome）系統，連美國都已買了二套。以色列的雷射鐵束系統（Iron Bean），今年開始服役。二○一○年代開始開發的車載直射能量武器（Direct Energy Weapon），二○一四年首次在新加坡航空秀進行展示，並在二○二○年進入小規模部署，成為以色列整合式防空體系內，繼鐵穹、箭式二型（Arrow 二）、箭式三型（Arrow 三）和大衛彈弓（David’s Sling）四款防空飛彈後的第五種武器。

以色列為什麼有如此充沛的創造力？置之死地而後生！如果沒有堅強的意志力與創造力，早就灰飛湮滅。

台灣人最大的危機，就是沒有危機意識！

哈佛畢業生，或許擁有最頂尖的教育和博士學位，但那些都是理論而已。以色列前空軍軍官兼國防部督察長艾佛利 David Ivry 告訴我們：「在以色列軍隊，軍人是在現實中取得博士學位。」

以色列工程師的戰場經驗和持續的後備役受訓，作戰的經驗，都能幫助他們進一步了解以色列軍隊在下一場戰爭中需要的東西，以及開發這些東西的方法。

這些人參加過戰爭，看過戰場，知道自己要的是什麼，不會閉門造車。

猶太人說，念了好多書的學者，如果不能解決實際問題，好像背了許多書袋的驢子，有什麼用呢？

以色列的資安，世界頂尖。二○一九年二月台北國際書展期間，班伊斯雷爾（Yitzchak Ben-Israel）曾經以以色列航太局局長的身份獲邀在以色列主題館，針對「軍情分析的盲點」發表演說，二○一八年八月，行政院一些負責資安工作的官員，出訪以色列，在特拉維夫也與斑伊斯雷爾交流，聆聽簡報。但這都是馬英九執政時期，那些官員，是否仍在替台灣效命？！

蔡英文總統最近在嘉義設立無人機中心，可見她也看到未來趨勢。

書中太多精彩的故事及秘辛，期盼讀者自我咀嚼。一定可以滋潤並豐富自己的資料庫。

強烈建議，尤其是國防部、國安局、軍情局、調查局、資安人員與情報官員等，人手一冊。

註：「武器奇才」作者：卡茨與鮑伯特、出版社：燎原

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