自由廣場》從阿湯哥飛行夾克說起

◎ 胡文琦

媒體報導，針對好萊塢巨星湯姆克魯斯在睽違三十六年後的《捍衛戰士》續集「獨行俠」，陸續在全球各地上映，不僅影評頗佳，票房也相繼開出紅盤。但一個「意外的亮點」引起台灣甚至國際媒體關注的是，片中的阿湯哥再次穿起背後「繡有中華民國國旗」的飛行夾克。業界人士私下分析，此舉可能意味著好萊塢開始意識到，討好中國不再是件值得的事。

據悉，CNN報導，自從新型冠狀病毒疫情爆發後，中國政府即實施嚴格的管控措施，造成許多經濟活動停擺。而捍衛戰士目前也未排定相關上映日程。對此，前DMG娛樂傳媒集團總裁芬頓(Chris Fenton)指出，中共有很高的可能性會封殺捍衛戰士，甚至進一步在市場上抵制製片商和演員一段時間，因為，「我們已經目睹過類似的懲罰」。

請繼續往下閱讀...

坦白說，此事觀察重點有三，其一，片中阿湯哥飛行夾克的國旗是中華民國國旗，而不是什麼國際社會或台灣人民都還沒聽聞過的「另一個國家名稱」，因此，不分朝野、藍綠意識形態所有生命共同體的台灣人民，都應好好珍惜這個「最大公約數」。

其二，對「中華人民共和國」而言，說實話，也真的不用視「中華民國」的事實存在而老犯嘀咕，「實事求是」的精神放在真想創造二十一世紀是中國人的世紀，甚至要「完成中國夢」的偉大志業，即應拋開「零合遊戲」的執念，而更努力站在「人民有過美好生活」的上面，而不是一股腦地封殺，更遑論那原就是「應讓電影的歸電影」的商業考量範疇。

其三，大家都不是第一天出社會了，老把「話講得比唱的好聽」是會被嚴格檢驗的。面對可能抵制，芬頓一席「片商可能在盤算這些因素後做出這個決定，所獲得的國際聲譽輕易壓過在中國的『潛在收益』」，乃至是「…，試著取悅中共那陰晴不定、無法預測的審查機制是件吃力不討好的事」，好萊塢可要用行動一直堅持下去，才能證明自己真的是「心口如一」啊！

（作者為前中國國民黨發言人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法