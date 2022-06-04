自由廣場》朱立倫如何向美國解釋···

◎ 蔡敏雄

中國國民黨主席朱立倫於二日啟程訪美，行前表示，此次重返美國是要告訴美國政、學、僑界與朝野政黨，「我們來了，We are here。告訴全世界與美國，國民黨最愛台灣、最捍衛中華民國、最堅持民主自由、與全世界民主國家都站在一起」。真的嗎？

一、五月下旬，BBC、彭博社等十四家外國媒體共同揭露大量新疆「再教育集中營」名為「新疆公安檔案」的警察機密文件，更多的證據證實中共迫害人權，犯下「種族滅絕罪」。在此同時，國民黨前主席洪秀柱也在參訪新疆各地後，指控以美國為首的一些西方國家炮製新疆存在「強迫勞動」、「種族滅絕」等謊言，藉此攻擊抹黑中國，破壞中國內部團結。洪秀柱的反民主、反人權，為中共罪惡洗白的無恥之言，朱立倫有沒有表態？有沒有譴責？所謂與美國及民主國家站在一起，只是欺世之言！

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二、美國及國際社會譴責中共軍機擾台是挑釁、脅迫台灣、破壞區域和平穩定。國民黨的退將卻認為共機擾台不是挑釁，共機有權巡邏台海。連台灣航空識別區都可出賣，國民黨與美國背道而馳，不思捍衛台灣，豈會最愛台灣？

三、國民黨立委衊視美國官員及國會議員來訪是來賣藥、賣武器及做生意的，朱立倫說美豬是「瘋豬肉」，皆非親美之舉，朱立倫此行如何向美國解釋？

如此，國民黨全黨反美，朱立倫一人親美？或是，在美國「親美」，在台灣「反美」？（作者為醫師，曾任日本鹿兒島大學醫學部及順天堂大學醫學部研究員）

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