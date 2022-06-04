自由廣場》賺千拿六 荒誕柯Ｐ傳奇

◎ 許正旺

二零一五年一月，前台北市長郝龍斌對外說明，因為市府同仁的集體努力，將大巨蛋商業及附屬設施的樓地板面積減少了二四一四零坪，其中商場部分減少一二九零零坪，停車場部分則減少一一二四零坪，市值相當一五三點四億。

遠雄董事長趙藤雄表示，每年「養蛋」成本和費用要六億元，以五十年BOT期間累積就要三百億元，加一六六億元等於四六六億元，趙宣稱等同於權利金（這說法是對BOT法規條文的惡意曲解，漠視權利金的基本精神與實質意涵）；而且讓利宣稱這四六六億元是台北101大樓權利金二零七億元的二點二倍。

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二零一五年六月，遠雄副總經理蔡宗易指出，依照遠雄巨蛋合約書，遠雄回饋機制列出三十億，後來在審查期間，又將整體讓利回饋金增加到四十五億（以五十年BOT期間均分來看，市府每年至少可以拿到九千萬），但仍遭北市府拒絕，認為金額不夠需重新檢討。這是民選首長面對民意，捍衛市民福祉、恪守盡責的公僕態度。

但是到了二零二二年五月當下，柯市府舉行大巨蛋營收分潤說明記者會，大巨蛋營業額有一定的「包底」，在包底的範圍內計收比率為零點六％，若是超過包底二十％內，比率將調整為一％，若超過二十％，計收比率為一點六％，等於大巨蛋若每年賺一千元，市府至少可以拿到六元的回饋，若有超過就按比例增加。若遠雄當年評估可賺六十億元，但實際賺到的在六十億元以下，北市府都可以拿到三千六百萬（零點六％）的權利金。

柯市府補充，不管遠雄預估營收是高或低，台北市政府都會收到權利金，如果遠雄故意把他預估的數字報比較低，他會付比較多超額分潤，如果故意把預估營收報比較高，就要繳比較多包底權利金，不管如何，市府怎樣都會拿到應該有的分潤金。

試問：有沒有任何一位台北市民，可以接受認可未來持續五十年，市府荷包每年從九千萬讓利回饋金大砍剩下三千六百萬？

正常人都知道就大巨蛋園區價值二四八億元的土地，以零元權利金讓利是「不平等條約」（全天下就只有馬前市長不知道）。但是零點六％的BOT權利金是柯市府值得拿來宣揚的政績嗎？還是讓無知市府官員引以為傲的大內宣成就？成就「大巨蛋每年賺一千元，市府至少可以拿到六元」的荒誕柯P傳奇！

（作者為樹德科大建室所助理教授，巴黎國立高等建築學院博士）

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