自由廣場》當卸任總理淪為獨裁者共犯

◎ 陳永昌

德國國會決議削減前總理施若德部分禮遇，社會民主黨內也傳出要求其退黨的聲音，本月可望啟動開除黨籍程序。各方壓力下，拒絕與普廷政府劃清界線的施若德終於宣布退出俄羅斯國營石油公司（Rosneft）董事會。

施若德於一九九八年至二○○五年間擔任德國總理，退出政壇後，仗著與普廷密切關係，除了獲邀出任Rosneft董事會主席，同時兼任俄羅斯國營天然氣公司Gazprom全資子公司北溪公司股東委員會主席；《紐約時報》報導，施若德每年從Rosneft收取百萬美金報酬。

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北溪公司負責經營兩條跨越波羅的海天然氣管線，大幅降低原有經由烏克蘭陸路管線戰略價值，有恃無恐的普廷因此冒險入侵烏克蘭。施若德任內促成德俄兩國簽署興建北溪二號協議，卸任後馬上轉身擔任北溪要職，化身該公司的德國說客。

施若德所屬社民黨聯合主席艾斯肯，先是寫信建議他切斷與俄羅斯國營企業關係，或可挽救他身為前總理時的聲譽；施若德置之不理，艾斯肯便公開要求他退黨，並直言施若德這幾年就是個商人，工作就是替俄羅斯國營企業服務，不應該再把他視為德國資深政治家或前總理。

施若德曾毫無保留讚美普廷是「無可指摘的民主人士」，二○二○年五月接受《每日鏡報》訪問時大聲疾呼歐盟取消俄羅斯併吞克里米亞半島相關制裁措施，強調「一廂情願認為透過制裁就能使俄羅斯低頭的想法都是錯的。沒有任何俄羅斯總統會把克里米亞交給烏克蘭，這是事實。」又大彈綏靖老調，建議與普廷政府盡棄前嫌恢復合作，共同對抗武肺疫情帶來的經濟困頓。

《紐約時報》四月下旬刊登《德國前總理淪為普廷手下》專訪，是烏克蘭戰爭爆發後施若德首次接受媒體採訪，引爆德國朝野對其憤怒的燃點。施洛德並未表現出任何愧疚之意，堅持為了維持德國工業實力，俄羅斯能源還是不可或缺的，更何況「從長遠來看，無論是政治上還是經濟上，都無法孤立像俄羅斯這樣的國家」。《紐約時報》批評施若德恰恰代表德國對俄羅斯「長期誤判」的總和。

台灣政壇從不缺乏對中國「長期誤判」過氣政客，爭相隔海唱和淪為中共獨裁政權傳聲筒，台灣人要以此為鑒。

（作者為企業專業經理人）

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