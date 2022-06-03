自由廣場》雙語國家的核心：雙語政府與民主同盟

◎ 劉兆隆

蔡英文總統提出在二○三○年達到雙語國家的目標，距離目標達成日期已不到八年。政策推動過程中投入大量的資源在各級學校雙語教育，但也引起台派的憂慮與反彈，認為會排擠到本土語的資源。顯然雙方對於雙語國家的概念與認知，是在沒有交集的兩條平行線上，甚且是站在對立面。

首先要釐清的是，除了歐盟國家（如比利時、奧地利），在其他洲的國家並無所謂「完全雙語國家」。我們所熟知的香港與新加坡，事實上就是母語加上菁英階層使用的流利英語。而這兩地的大學錄取率大約是百分之二十左右，正好與台灣的頂尖大學錄取的人數相去不遠。這兩地一般的普羅大眾，生活上還是使用母語與簡單的生活英語，與台灣的現狀並無二致。

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其次，台灣作為一個多元族群的國家，所謂雙語就是母語加上英語。而母語包括國語、台語、客語、原住民語、越南語等，視你的原生族群而定。而英語的概念則是應該界定為「第二官方語言」，因此母語教育仍是雙語國家最重要的一環。如果「第二官方語言」是雙語政策的核心概念，則「雙語政府」就應該是這個政策的具體落實。

簡單的說，政府如果想要讓雙語政策短期見效，應該將有限資源集中在政府重要法令與政策的英譯，與近萬名具有碩、博士學位的簡任級高階公務員的英語能力提升。目前近卅七萬名文官中，有近三分之二是畢業自頂大，因此現行政府推動的EMI課程集中在頂大，政策上並無杆格。現在要做的，是如何把公務員的考試與陞遷制度設計中，結合相關英語指標，使這些多半來自頂大的青年公務員，在公職生涯不斷的精進英語程度。目前考試院的初步具體作法是「提高普通科目英文占比」及「增列通過英語檢定為應考資格條件」，升遷制度上仍然是空白。

見諸於最近的國際局勢，我們過去所強調雙語國家的政策，往往僅限於提升國家競爭力，事實上雙語國家政策有台灣的戰略與安全目標，就是與英、美這些國家形成民主同盟。如果我們與民主同盟國家不能達到彼此政府資訊透明，指、參軍官協同演習與作戰，或是高階公務員與英美各國官員直接談判對話爭取國家權益，這樣的雙語政策顯然就是失了焦，更無助於我國與國際接軌。

（作者為彰化師範大學公共事務與公民教育系副教授）

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