自由廣場》從「食農教育法」到「淨零排放」

◎ 郭華仁

五月四日總統公布了《食農教育法》，這來得正是時候，因為其施行攸關淨零排放、永續發展目標等現今國際倡議。

國發會的《淨零排放路徑及策略總說明》納入「低碳健康的飲食需求鼓勵更多農民採行再生型的農法」。同時期，聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)出版的報告也建議推動生態農法。

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這都呼應聯合國貿易與發展會議的「由目前盛行的工業化農法與全球化糧食運銷模式，轉型到生態有機農法、小農、與地產地消的在地食農系統」。

食農系統的轉型有其必要，因為土壤劣化、環境汙染、生態崩解、健康受損等慣行體系的後遺症早已顯現，極端氣候的威脅更迫在眉睫。反之，生態、再生有機農法不但有助減排，能夠蓄碳，還可以恢復土壤健康，提高農業對氣候的韌性，這與永續發展目標(SDGs)相當契合。

然而不論國際平均或我國，有機驗證面積都還不到二％，轉型速度實難以在二零五零年之前來得及貢獻於淨零排放。其癥結在於慣行系統的盤根錯節，讓大家只能率由舊章，就算有所革新，也只像在如來佛的掌心翻滾，無法作全盤的「典範轉移」。

原因是多年來切割式的思考模式，強調便利速效的農藥化肥，卻忽略其對健康與農地的傷害；單以市場價格衡量農業的多元價值，導致小農難以為繼，農村逐漸蕭條。慣行農業隱匿龐大社會成本，加上超市的興起，讓講求價廉食品的消費者難以割捨。短期選舉制度則驅使政策偏重照顧既有系統，農業預算編列的指標未能納入整體環境、健康與福祉等重要項目。

食農系統的轉型需要政府與民間合作克服難關，在教育、研究體系將生態農業、糧食整體觀主流化；建立永續食農系統的新指標，把預算轉移到生態再生有機農業；除了擴大支持公共採購外，也要致力於短程供應鏈與新型態零售的基礎建設，來促進生產端與消費地的聯繫。再者採納歐盟碳關稅的「真實成本會計」精神，將農產品外部成本內部化，縮短慣行與有機產品的價差。

因此《食農教育法》要把「食農系統轉型」作為重心，產官學與消費者都進行學習，透過全民對話以凝聚共識，全面性的轉型才會完功，淨零目標也才可能達成。

（作者為台灣大學農藝學系名譽教授）

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