自由廣場》雙語國家政策轉彎？

◎ 蔡志鏗

聽到行政院蘇貞昌院長在出席全國文化會議時強調，台灣並沒有要推動成為「雙語國家」，隨後教育部在記者詢問時回應：「（雙語國家）政策會持續執行，並採分年分階段穩健推動」，筆者就沒再追蹤到相關的新聞報導，至今仍疑惑不解，到底是誰說了算？

回顧歷史，現任蔡英文總統和賴清德副總統都曾力推雙語政策。早在二零一四年，賴清德擔任台南市長就推動「英語為第二官方語言」十年計畫，希望二零二四年讓台南市成為雙語城市；二零一七年蔡政府更訂出二零三零年要讓台灣擠身成為雙語國家的目標。今年五月六日，蔡總統在「高階文官培訓飛躍方案110年訓練開訓典禮」致詞提到「要加速推動雙語國家政策」。

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在雙語國家政策下，二零一八年立法院通過「國家語言發展法」，依據此法行政院還核定了高達一百億的雙語政策推動經費。二零三零雙語國家已不再只是口號而已，許多縣市都紛紛實施雙語實驗學校，就以台北市為例，不但在十二個行政區完成設置英語情境中心，大量招聘外師，截至一一零學年度為止，總計已經有高達一百二十所公立高國中小在推動雙語教育。

不僅台北市，舉凡新北、桃園、台中、台南和高雄，以及部分縣市政府也不遺餘力，日前筆者就曾帶領教育界的夥伴參觀桃園市幾所推動雙語的學校，學校認真投入的精神，以及績效卓著的成果，令人既感佩又報以無比的寄望，台灣確實已經在朝雙語學校的目標邁進中。

「頭已經洗落去，不能喊停」，二零三零雙語國家政策既然已經上路，在各縣市的努力之下也可說辦得有聲有色，部分學校還以雙語教學作為招生和學校特色，以台北市為例，只要是標榜雙語實驗的學校都是額滿學校，可見雙語教育深受家長的青睞。如今一句「台灣並沒有要成為雙語國家」，讓教育界人士深為不解、不安！教育是百年大計，除了講求政策穩固安定外，最怕的是朝令夕改，懇請政府務必早日就雙語政策走向說明清楚，否則尷尬的不只是教育部，地方政府和學校親師生也將成為間接的受害者！

（作者為台北市國小校長退休）

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