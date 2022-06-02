自由廣場》﹙金恒煒專欄﹚厲害了，邏輯謬誤的國民黨與藍媒！

立法院修訂「會計法第99條之1」，目的在國務機要費除罪化，當然是為前總統陳水扁解套。國民黨黨團總召曾銘宗在議場中召開記者會痛批，民進黨團強行通過修法，幫前總統陳水扁的貪污案除罪化，今天是立院有史以來最黑暗的一天云云。民進黨總召柯建銘則拿馬英九特別費的用途離譜，以見兩案的參差對待。其實「扁案」突顯了台灣全然背反公平、正義原則的結構性問題：就司法上說，馬英九能、陳水扁不能；就立法上說，特別費能、國務機要費不能，這是黨國思惟與運作的具體呈現。

既然都是歷史共業，為什麼特別費可以除罪化而國務機要費不可？國民黨當年掌控國會多數，通過特別費案除罪，擋下國務機要費完勝構陷陳水扁的追殺。現在黨國不再、民進黨成絕對多數，所以還陳前總統公道。簡單說，所謂「國務機要費」是澈徹底底的政治，司法以及國會都成馬英九鬥爭武器，政治司法化、司法政治化，最後政治問題只好政治解決，如此而已。真說「有史以來最黑暗的一天」，毫無疑義是特偵組一字排開，越方如帶頭公開喊：「如果辦不出來，檢察官願意全體下台負責！」這擺明是政治陣仗的表態，哪是司法？難怪越方如會飛到日本教唆辜仲諒做偽證出來咬扁。特偵組及蔡守訓們的種種惡行，不一而足；司法如此大咧咧自我作賤，代價是自我沉淪。

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國民黨糟蹋司法與立法於前，現在面對國會弱勢，無法招架，撿不相干的事來搪塞，曾銘宗表示，目前在確診、死亡創新高時機點上，民進黨要為陳水扁的國務機要費除罪化，把全民健康和防疫放在哪裡？此一論調由《聯合報》繼續發揮，徒見圖窮匕現的窘境。

且檢視《聯合報》的腦殘來映照國民黨的無知。

《聯合報》在五月三十日二十時四十八分發了編譯稿〈蒙娜麗莎再度遇襲 男子喬裝行動不便婦人朝名畫砸蛋糕〉，接著在廿三時三十分發了短評〈疫下救扁 不顧吃相難看 厲害了這個黨！〉兩者本不相干：一個是新聞、一個是評論；一個發生在巴黎、一個談的是台灣，卻像天外飛來的神來一筆，自家的新聞弔詭的馬上成為自家評論的嘲諷。

先看新聞。這名朝「蒙娜麗莎」砸蛋糕的男子說：「有人在摧毀這個地球，……這就是我這麼做的原因。」這名男子的說詞有夠嗆：地球被摧毀與「蒙娜麗莎」何關？與達文西何關？與藝術何關？一點關係都沒有；藉「蒙娜麗莎」遂行環保訴求而已。那麼砸蛋糕新聞與此短評又有何關？有，就是有同樣邏輯謬誤的相關性；兩者「沒有相關」就是有趣的「相關」。國會立法與行政院防疫何關？全民健康與國務機要費除罪化何關？其不相關一如「蒙娜麗莎」之於地球。

國會議員邏輯不通也就罷了，號稱第四權的媒體跟著低手變矬，或許兩者本就是哥倆好的一樣水準。厲害了國民黨與藍媒！這是台灣的雙重悲哀。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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