自由廣場》對教育部高等教育的期待

◎ 陳婉玉

週一拜讀國立清華大學陳信文副校長苦口婆心「建請教育部還給大學聘人的空間」一文，深感心有戚戚焉。不可諱言，台灣天然資源有限，除了最美的風景是人，高素質的人力資源也是國家發展基石。高等教育與高素質人才的培育息息相關，高等教育的競爭力也是國家的競爭力。過去清華大學梅貽琦校長有句名言:「大學者，非謂有大樓之謂也，有大師之謂也。」筆者深感贊同。大學的價值不在於有宏偉的建築物，大學的核心應在於有優秀的老師教學及強大的研究量能。

看到教育部發布之「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」，依據該法第五條第一款，「...其聘任年齡比照編制內專任教師規定...」，也就是編制外的教師，必要時也只能延長到七十歲，即須退休。當然教育部就年齡的限制，也許有世代交替的考量，但是不管是「人生七十才開始」，抑或「護國神山」台積電創辦人張忠謀，八十七歲才從台積電退休，倘若年過七十的教授，「學問淵博且仍有強大的研究量能，並仍具教學熱忱」時，卻困於新發布之專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則，而失去書生報國機會，此亦是國家損失。

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新加坡國立大學近年來世界大學排名均名列十一，在亞洲獨占鰲頭，二○一八年該校陳永財校長接受《評鑑雙月刊》專訪時表示，新加坡國立大學成功的關鍵包括對人才的重視。其認為大學就是人才機構，所以全心全意地招募，培育和保留人才，並且建議臺灣，一所好大學必須能招募、培育且留住好的人才，並創造一個有助於他們發展的環境。當然教育部運用人民納稅錢而分配教育資源時，必須臨淵履薄、審慎而為，但是對於已不再使用政府的人事經費，而由大學使用大學產學或捐贈經費，來聘任資深教授即「編制外的專任」人員時，教育部能否創造一個有助於大學發展的環境，給予大學邁向卓越更多的支持？

學校教職員退休條例施行細則固已廢止，但過去該細則第十條規定:「本條例第五條第四項所稱在教學、研究上有優異表現著有學術聲望之專科以上學校教授，係指符合下列條件之一，並依公立專科以上學校教授延長服務之相關規定，經核准延長服務者：一、擔任中央研究院院士者。二、曾獲有教育部學術獎者。三、曾獲行政院國家科學委員會傑出研究獎勵三次以上者。四、最近三年內有個人著作出版，對學術確有貢獻者。」該規定之標準似可重新審視，就「專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則」研擬更周延之法規範，以支援高等教育發展，進而厚實國力及競爭力。

（作者是嘉義地方法院法官）

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