自由廣場》（鏗鏘集）六四記憶、世界教訓

◎ 李敏勇

一九八九年中國北京的六四事件，暴露共產黨中國民主化的不可能。當時，包括美國、歐盟國家、日本、韓國，都姑息中國共產黨政權的作為，未停止在中國的「工廠」與「市場」目的，續與活絡經貿關係。地緣政治上，有聯中制俄考量；歷史意識上，有列強當年欺壓的歉疚感；某種藉導引走資化，期待中國走向民主⋯…。這種交織姑息主義與利己心態，曾經傷害台灣，更種下不得不再加以圍堵的當前國際政治現況。中國對香港一國兩治的毀諾，也一樣路數。

俄羅斯從蘇聯時期與美國對峙，各自帶領相抗集團的力量，但已非真正強權，國際地位甚至不如當年的大老弟：中國。以走資化創造了昔日標榜共產主義無法實現的經濟繁榮，讓馬列主義的盲點徹底暴露。中國以特色社會主義美名自己的政治轉向，但未能放棄以人民民主專政包裝的一黨獨裁，終將與具有合理性的經濟之間產生矛盾，國家控制多少會被經濟發展形成的社會力解構。國家控制不可能永遠順遂，形成治理的難題！

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中國共產黨不會放棄一黨獨裁，甚至，集體領導成為個人獨裁。中國本身當然走在權力現象的鋼索上，但國際政治秩序也相對在風險之中。後蘇聯時代的俄羅斯，普廷政權入侵烏克蘭形成政治危機，其實與入侵烏克蘭造成普廷政治危機，是一體之兩面。習近平的政治動向也是個人的權力心機和共產黨中國互相綁架。只是，中國已似，或自認世界次強，孤注一擲更須戒慎為之！美、中的恐怖平衡中，台灣不可避免地捲入其中。地緣政治是權力的盤算，並非良心作為！這也是卅三年前，六四事件並未阻礙中國隱藏政治野心的走資化。美、日、韓、歐盟國家，見利忘義，種下今日惡果！

卅三年前，中國的民主化火種，點燃即被撲滅。六四，中國共產黨自己撲滅中國成為民主國家的機會，說是黨，不如說是權力班子，或是權力獨裁者意旨。帝國轉型民主化，歐洲許多國家是例子，亞洲的日本也是；世界更多民主國家，是脫殖民獨立，美加澳紐是一種例子，中東、非洲許多國家是例子。自由資本主義也罷，社會（甚至共產）主義，如果不是真正民主化，都是虛妄的口號！列強利己交織姑息主義留下後患，終須付出代價！

（作者是詩人）

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