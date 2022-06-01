自由廣場》（林保華專欄）國民黨為中共滅絕維族背書

聯合國人權事務高級專員巴舍萊到中國進行閉環式考察，尤其是最重要的新疆維吾爾人被種族滅絕的情況，出來後發表不痛不癢的講話，引發西方國家的批評。

中共既然要為這場國際大戲做準備，就不妨多請幾個人來「考察」，以達到事半功倍的效果，於是中國國民黨前主席洪秀柱就充當巴舍萊的馬前卒，中共以此作為「演習」測試準備的完美程度。這套把戲即要應付世界，還可以欺騙台灣人。也只有中國國民黨願意充當這種為中共罪惡進行背書的角色。如果說洋人對「中國欺世文化」缺乏認識，那麼洪秀柱的所為就是國共的狼狽為奸，國民黨與中共打了肉貼肉的百年交道，怎麼會不知道這一套，而且國民黨也玩過這些把戲，洪秀柱本人訓導有方，更應該心領神會。

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從二○一九年十一月到現在，紐約時報與BBC都刊出從中國內部洩露出來的新疆文件，全指向習近平是這一系列種族滅絕政策的直接策劃者。台灣沒有「閉環」，洪秀柱與國民黨袞袞諸公不需要翻牆就可以看到這些內容，然而他們還是願意充當「狽」的角色，夫復何言？

媒體都報導全中國有最密集的數位監控設備，新疆更是如此，但是洪秀柱在接受中國黨媒訪問時還大讚新疆的和諧、平等、包容，美國和西方因為不願看到中國崛起，試圖破壞團結，才會炮製種族滅絕、強迫勞動的「謊言」。國民黨的「國共合作」確實做的不錯，你們把支持你們的黨政軍特丟給中共迫害，至今沒有對他們道歉一聲。一九四九年九月，共軍還沒有到新疆，國民黨的西北行營主任張治中與新疆警備司令陶峙岳就宣佈「起義」，南泥灣的鴉片將軍王震率軍入疆，開始了大屠殺。

現在中共的暴力反恐再輔以職業訓練為名，不但是變相勞改，而且進行閉環洗腦。除了消滅維吾爾文化教育與宗教信仰，還派漢人入住維吾爾人家庭，並且強迫維漢通婚，不但在當地通婚，還將維吾爾女青年以「脫貧」為名送到沿海地區打工，以適應漢人生活習俗乃至通婚，從而消滅維吾爾人的民族基因。洪秀柱卻背誦中共的腔調說這是「融合」，難道洪秀柱會渴望家裡入住一個異族男士而「洋溢燦爛笑容」？

對洪秀柱昧於人權潮流的行為，國民黨全體為她背書，沒有人出來批評，國民黨主席朱立倫完全失去「換柱」、「換羅」的勇氣，是認同她的價值觀，還是害怕洪秀柱背後的共產黨？要去美國訪問的朱立倫將如何面對美國人的質詢？不要抵賴說不知道這件事情，或者說這是言論自由。

國民黨對中共完全顯出奴婢本色，對台灣所取得的成就卻百般挑剔、惡毒攻擊，甚至拿染上中國武漢肺炎死難者的不幸來做為政治攻擊的武器，讓死難者家屬再次受到傷害，實在喪盡天良。他們迷戀「中國」國民黨的中國角色，還不惜百般為中共罪行背書，他們實在已經不適宜在台灣存在下去，去中國充當尾巴黨混個吃喝吧。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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