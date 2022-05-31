自由廣場》﹙鏗鏘集﹚朱立倫快去頭寮自首

◎ 王景弘

厭惡「中學」弊病的胡適，引進西方治學名言，「大膽假設，小心求證」，現在中國黨搞鬥爭，卻只知瘋狂質疑，不必查證，全黨疑神疑鬼，造謠生事。

拜資訊革命與言論自由之賜，他們凡事「質疑」，目的只在混淆聽聞，只要有人誤信其惡意造謠，牽怒政府「無能」，他們便得利。不論求知或做事，這是不負責任，不道德的行為。

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中國黨更配合中國造謠，作中國的內應，打擊台灣民心士氣，「促」台灣接受併吞。有人糊塗，把共產黨造謠、滲透、顛覆的把戲，套上學術名詞，裝扮成冠冕堂皇的「資訊戰爭」，「認知作戰」。

一九四九年逃難的軍民，得以安居台灣，得力於美軍協防，但第二代卻以「疑美」挑撥美台關係，捏造「共識」，向邪惡剝奪人民權利的體制叩頭。嘴巴衛護兩蔣，卻拒絕兩蔣的反共教訓。

國共兩黨同謀，最會利用三種假仙造謠：以「表演」為業，認錢不認人的「藝人」；不務正業，拿博士頭銜唬人的「專家學者」；心理醫生可以妄論傳染病毒，退休教授不看文獻，信口論斷舊金山和約「不可能不處理台灣地位」。

最常見的是自認萬事通的名嘴與政客，不知珍惜新聞自由的媒體與網路單幹戶，靠「謠」言聳聽賺錢，爭當境外勢力代理人，只當機器人「趕快傳播」，不必「小心求證」。

事實與意見可以自由交流，但造謠要負起法律責任。藍營崇敬的蔣經國，有一段「匪諜」論：匪諜工作不外「發展組織」、「搜集情報」、「散佈謠言」、「挑撥感情」、「破壞武器設備」。「匪諜是笑裡藏刀，偽君子做賣國殺人的勾當。」

藝人造謠挨批，朱立倫聲援，要作秀鬧事自首，他應該快率藍營去頭寮，向蔣經國自首！

（作者資深新聞工作者）

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