自由廣場》如果這個假訊息 發生在戰時

◎ 黃惟冰

根據「台灣資訊環境研究中心（IORG）」日前公布調查結果，至少有廿五個臉書粉專曾在五月廿五、六日密集發文，散佈「很多孩子走了」的假訊息。另外，調查局更進一步發現，一個以「徐麗芳」為名，過去已多次被抓包散布假訊息的推特帳號，疑似就是這次行動的「上游」。

筆者要提醒，此次的問題關鍵在於，如果政府對於這類假訊息視而不見，民間也毫無防備，那麼未來一旦當類似情況再度出現時，後果恐怕不堪設想。

請繼續往下閱讀...

舉例而言，倘若中共在台灣某外島進行小規模軍事行動，俘虜幾名台灣官兵，隨後就透過各種宣傳管道，結合台灣內部的在地協力者，大肆散佈「很多軍人被抓了」、「很多部隊投降了」，勢必對台灣的軍隊士氣與民心穩定產生重大衝擊，也讓北京當局有了不戰而屈人之兵的可趁之機。

事實上，若要理性討論公共事務，必須先掌握事實，再來表達感受。觀察這波「很多孩子走了」的假訊息操作，台灣內部的有心人士，都是刻意跳過事實不談，也就是到底有幾個孩子？他們發生了什麼事？以及這個結果，對於社會整體的公共衛生與醫療資源來說，又代表什麼？反而都是直接進入感受，再以「幾個才叫很多」等論述，進行「情緒動員」，並以此批判想先釐清事實的任何人。

如此一來，不僅無助對症下藥的解決問題，更容易製造誤解與對立，百害而無一利。

（作者從事公共服務業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法