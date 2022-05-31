自由廣場》從台灣關係法看美國早已認定台灣是台灣

◎ 林逸民

近來美國總統拜登公開宣示，若台海有事，會動用武力防衛台灣，相當於小布希在九一一事件前時曾說：若台海有事「我將履及」，可惜當年後續發生九一一事件，美國「聯中制恐」而改變國際戰略，使得陳水扁總統頓時成為「麻煩製造者」，這段過去讓許多台灣人對拜登的承諾既期待又怕受傷害。

稍後，美國國務卿布林肯重申：美國持續恪遵基於《台灣關係法》、「美中三公報」及「六項保證」的「一中政策，反對任一方片面改變現狀，不支持台灣獨立。這樣的說法讓許多台灣人感到灰心，統派媒體更大作文章，將外交部長吳釗燮所言「維持現狀」「捍衛現狀」誤導為「台灣未尋求正式獨立」。

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事實上，美國近來已經表達得很清楚，美國當前提到美國的「一中政策」永遠強調，並寫在最前面：「基於《台灣關係法》」，《台灣關係法》是在一九七九年，美國與中華民國斷交，終止所有正式關係，不承認中華民國的存在，當然也不再認為中華民國代表中國或擁有台灣，此時所提出的規範美國與台灣關係的根本法案。

《台灣關係法》通篇對象都是「台灣當局」，規定與台灣建立「事實上的外交關係」，之前與中華民國簽署的《中美共同防禦條約》遭廢除失效，其邏輯非常明確：台灣是台灣，不是中國，中國是中華人民共和國，是共產陣營，是美國要幫助台灣防禦的對象，所以「中」美要怎麼共同防禦？

自從廢除《中美共同防禦條約》改用《台灣關係法》起，在美國的認定中，早就「台灣是台灣，中國是中國」，台灣實質主權獨立，不屬於中國。美國反對改變現狀，就是反對中國侵害台灣的獨立主權。

所謂獨立，是先遭別人統治，才有從其下獨立與否的問題，美國認定台灣跟中國互不隸屬，本來就是實質主權獨立的國家，所以沒有所謂支持台灣獨立，否則台灣得先被中國吞併，才有所謂從中國獨立；這呼應了過去李登輝總統曾說，台灣是主權獨立的國家，但是國際地位不正常，目標是要完成國家正常化。

台灣人也應體會美國的明確宣示，勿隨統媒起舞，以為美國不捍衛台灣主權的獨立。美國只是認定為台灣已經獨立而已。在此也向外交部長建言：所謂「維持現狀」絕對不是「中華民國」，美國認定的現狀是台灣，勿再給統媒可乘之機，製造美國的困擾。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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