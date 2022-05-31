社論》美國協防台灣符合常識常理

美國總統拜登和國務卿布林肯上週先後發出中國政策重要談話，引起廣泛關注，儘管各方解讀重點不一，其中有關台灣的部分，顯然越來越清楚，簡而言之：面對中國侵略野心，美國軍事介入協助防衛台灣無庸置疑。

拜登的談話很明確。二十三日在東京的記者會，美國CBS記者問，若台灣海峽發生戰事，美國是否願軍事介入防衛台灣，拜登直截了當回答：「是的！」記者追問，他補充說：「那是我們許下的承諾。」三天後，布林肯在華府闡述中國政策，直指中國是「國際秩序所面臨最嚴重的長期挑戰」，美國將透過塑造「北京周邊的戰略環境」影響其行為。對於台灣，他宣示美國政策未變，但強調美國與台灣享有「牢固的非官方關係」。

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美國的明確態度，關鍵變數在中國。布林肯一語中的，美國沒有變，變的是中國。他直指中國對台灣採取的行動，包括試圖切斷台灣的外交和國際關係，並「幾乎每天都出動軍機」進入台灣附近，嚴重破壞穩定，威脅台海和平。拜登說得更直接，中國軍事侵擾台灣是在「玩火」。

美國對台灣的承諾，具體見諸《台灣關係法》和雷根總統的「六項保證」。美國嚴重關切中國對台灣以「非和平方式」決定台灣前途的企圖，要以提供武器等途徑，「抵抗任何訴諸武力或使用其他高壓手段」。不過，對於是否出兵協防或在何種情況出兵並未明示，美國過去採取「戰略模糊」策略。這一策略近年在中國多方脅迫台灣之後，顯有導致誤判之虞；改為「戰略清晰」以嚇阻中國，美國有識之士多有此呼聲。

如今，拜登明確表態，事出有因。拜登其實當場說得很清楚，「我們同意『一中政策』…但採取武力遂行目的，絕非可行方式。」他還強調，對國際社會而言，台灣若遭入侵是比烏克蘭「更重大的負擔」，從而須持續對俄國制裁，以免中國以為制裁是可承受的短期痛苦。

拜登當然不是失言。他當過副總統，也曾數任參議院外交委員會主席，是外交老手，這是他九個月來第三次宣示，美國將基於承諾，協防台灣。政治人物難免口誤，但拜登再三強調對台灣的承諾，顯示四十多年前參與《台灣關係法》立法過程且曾訪問台灣的他，對此承諾信守不渝，說出由衷之言。

從美國的立場看，始自尼克森、季辛吉「聯中制蘇」的拉攏中國政策，已以失敗收場。數十年來，透過經貿與外交接觸試圖改變中國，使其政治民主、且成為國際社會「負責任的利害關係者」，如意算盤落空。崛起的中國，企圖吃掉台灣、主導印太、取代美國的野心張狂；前國務卿龐皮歐的評論一針見血︰美國沒有認清中國共產黨的邪惡。如今，有如拜登二十七日在美國海軍官校演說，嚴厲抨擊俄國總統普廷並點名中國國家主席習近平，強調民主正與專制鬥爭，美國將抵抗侵略。

從而，美國的「一中政策」並未改變，但中國企圖以武力改變現狀，拜登明確表態反對。必須強調，拜登政府重申「不支持台灣獨立」；但事實上並非「反對台灣獨立」。同為民主國家，尊重人民自決選擇，台灣人民若決定獨立，美國不打算支持，卻斷無「反對」之理。中國和台灣若干政媒常故意把美國的「不支持」，扭曲為「反對」，自暴這幫人不容民主的心態。同樣地，美國的「一中政策」與北京的「一中原則」內涵截然不同，美國國務院本月初刪除官網「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等字句，突出了兩者基本差異。

對中國來說，鄧小平原打算用騙、偷的手法跑「百年馬拉松」，取代美國，稱霸全球，但習近平野心暴露，讓美國看破手腳，川普大棒一揮，拜登繼之，騙術難以得逞，兩國關係回不去了。脫鉤、競爭、威脅、敵對、冷戰，是描述當前美中關係最常見的字眼。

最重要的是我們自己。中國公然宣稱要併吞台灣，自認拳頭夠大，但也企圖以代價較小，如認知作戰或統戰從內部瓦解台灣。烏俄戰爭凸顯面對侵略，自助人助的常識常理，台灣見賢思齊，應提高國防預算，強化自衛自強能力，也須調整戰略與國防投資配置；軍備大未必佳，小巧而實用的不對稱武器足以立功，讓入侵者付出重大代價，台美都重視並正討論這一調整。此外，國家認同分歧導致政黨惡鬥，未能形成一致對敵的政治文化，親中反美勢力或明或暗侵蝕社會心防，是台灣對抗併吞的明顯弱項，唯賴明智的公民以行動匡正，自己的國家自己救。

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