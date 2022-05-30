自由廣場》上海放風記

◎ 木下實

被關了快三個月了，總算放風了半個小時。所謂的指定購物點排了長長的隊伍，大家知道上海發布能信的只有標點，什麼物資價格平穩充足，明明快解封了大家還是趕緊囤積物資。附近的便利店的衛生棉和奶粉，就在我前面被搬空了。還就本月發過一打廁紙，共產黨估計都是直男癌，完全不顧女孩子的生活。

我實在不明白為什麼二零二二年還需要用這種大躍進的辦法防疫，一堆人有病被困在院子裡沒法去醫院，痛到跳樓的例子也屢屢發生。這麼做肺炎的死亡率並沒有比較低啊，還讓人忍飢挨餓。而且最好是不要生病，急症也沒有救護車拉，拉了也沒有地方送，五月中旬前真的是只能自求多福。幸好我發病的時候大樓沒「羊」，靠著止痛片撐到送醫的機會。那時的醫院就是個悲劇現場。親眼看見急診把病人騙走，因為他們的樓有「羊」，騙他們去個壓根沒開的醫院。我為什麼會知道？因為上海的所謂「閉環送醫」只負責送不保證醫院有開，我自己打了二、三十通電話才找到醫院肯治我的。有些精神狀況的病人更是可憐，我看著他聲淚俱下的求醫生給他父親開支安定，可是急症的藥不夠不肯開，只能把人綁起來。這要怪醫生嗎？醫生捨己救人如果不小心有人因此感染了，是有刑事責任的！說什麼不得阻止就醫，你保障醫生了沒有？

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上海的慘劇要結束了嗎？六一解封和居委會（類似里長級的共產黨派出機關）商量了嗎？這樣封城不僅僅是折磨市民，更是對經濟的毀滅打擊。企業短則兩個月出不了貨、進不了料。中國論壇能看到的都是講歇業裁員的話題，搶菜之後潤學（出國）在開源網站Github熱度依舊不滅。習近平治下已經逼走不少外資了，難道只有經濟不好，大家才會去相信那可笑的習近平思想玩幼稚的民族主義？還是單純的把上海「清零」當作「二十大」的獻禮？也倒是除了新疆靠著持續全面戒嚴壓制了反抗人口，小學生好真沒有什麼可以講的東西，共產黨應該也沒有如此厚顏可以把集中營當做功績。

小學生這次戰勝了科學並不是結局，或許沒過多久又會再封一次，中國的經濟不知道要崩到哪裡去了。也有可能我是低估了他，這樣封城是因為中共的低科技疫苗實在沒有抵抗力，不得不這樣處理。只是在以前不透明之下我不知道真相。

（作者為曾來台灣當過交換學生的中國人）

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