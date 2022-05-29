自由廣場》給耍特權的先開單吧！

◎ 黃瑞麟

十幾年前筆者剛主跑社會新聞時，某天下班前，長官氣呼呼地叫我拿攝影機，跟著當時常搭檔的文字記者去南港分局，說有一名警察「瘋了」，要我跟著去採訪。當時聽不懂，就跟文字記者進分局門「找碴」，文字記者與員警談話內容，筆者越聽越奇怪，在採訪車上我問發生什麼事？原來是民生組的文字記者搭採訪車沒繫上安全帶，被警察攔下，拜託警察放她一馬未果而被開單，她非常不爽，去跟長官抱怨，所以長官派我們去警察局問單子怎麼處理⋯

國民黨台北市議員徐巧芯因為在巷弄內紅線違規停車，警方公布密錄器畫面，影片中她說：「你要開就開啊，沒關係，那我再回去講」，我覺得這句話不單純，讓我聯想到十幾年前的這段往事。徐巧芯口罩拿下來，告訴員警她的身份，又說「違停不是應該先勸導」，到底懂不懂中華民國的交通法規啊？人不在車上，警察就可以開單，員警可能沒想到徐巧芯會上演這一齣！一般民眾按照徐巧芯方式，試試看，警察不開單才怪！公佈影片畫面會說話，還扯陰謀論？

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以前媒體採訪車違停，通常警察會因記者採訪給予採訪車駕駛方便；幾年開始只要違停，警察會先勸導，若採訪車駕駛不理會未開走，馬上吞一張違停罰單。同樣的，誰想耍特權就先開單吧，任何人本來就不該違停，難道不是嗎？

（作者為媒體工作者，屏東縣民）

信義分局應撤銷兩支申誡

◎ 蕭嘉弘

千呼萬喚中，台北市警局公布市議員徐巧芯違停案的密錄器，畫面顯示，警員是先查到該車號是徐巧芯後，一樣走近車子開單，「徐大頭」不僅違規拉下口罩，表明「我是徐巧芯」間接施壓，還在員警仍冷靜、中立繼續開單時，突然放話「那我再回去講」！警員知道事態複雜，後續麻煩，才說「不用啦」，因為「開了我們會更不好做」，讓徐議員夫婦開車離開。

這位基層員警在過程中，態度剛正不阿，也不去激怒擺架子、耍特權的民代，值得稱讚！相對來看，徐議員身為監督市府施政的民意代表，先假裝不知情，又車上沒人如何先勸導？後說「回去講」，擺明事後要銷單甚麼的，經驗豐富的員警，才沒去「白白開單」，讓其離開。徐違法在先，卻得了「大頭症」，只想用議員身分開脫，還公布員警全名，道歉也不見真誠，令人遺憾。後續面對媒體人周玉蔻的批評，只會翻周的個人舊帳，還臉書影射外表皺紋像沙皮狗的人身攻擊，格調盡失，一錯再錯！

媒體報導這位員警近五年內累計獎勵共計功六次，嘉獎五二九次，表現優異。此次不慍不火的執法，贏得人們對警員執法的信心和讚賞，信義分局應該撤銷對他的兩支申誡，做警員兄弟的靠山，否則犧牲自己的基層弟兄給耍特權的議員夫婦看，只會令人更加寒心！

（作者為台北市民、台大法學碩士）

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