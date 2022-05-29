自由廣場》良心富豪︰「向我們徵稅吧！」

◎ 魏世昌

疫情加劇了貧富差距，反貧窮倡議組織「樂施會」(Oxfam)日前發布報告指出，全球十大富豪持有的財富在二年內從七千億美元暴增至一．五兆美元，平均每天增加十三億美元，其資產比全球最貧窮的三十一億人的財富總和還多。

然而令人意外的是，世界經濟論壇(WEF)近日於瑞士達沃斯召開，由多國富豪組成的「愛國百萬富豪」(Patriotic Millionaires)組織，卻發表一○二名成員聯署的公開信，向各國政府呼籲：「向我們徵稅吧！」(Tax us now)，以縮小貧富差距，並向公衛服務提供更多預算。

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公開信中提到：「身為百萬富翁，我們知道目前的稅收制度是不公平的。大多數人都可以說，雖然過去二年世人因疫情經歷巨大苦難，但實際上富人的財富增加了，然而，當中很少有人誠實地繳納公平的稅款。」

可見仍有不少全球富豪想要做出更多貢獻，以幫助減少貧富不均，支援因疫情紓困計畫而幾乎耗盡的國庫，以重新贏回社會信任。讓人想起前台積電董事長張忠謀先生曾公開呼籲政府，師法美國前總統歐巴馬向富人加稅，藉財富重分配，縮減台灣貧富差距。他說過，政府對他們的減稅優惠，讓他都覺得過意不去。宏碁集團創辦人施振榮同樣表示，高所得應多繳稅，台灣十個、一百個富人應該一起支持富人多繳稅。這兩位先生都有令人尊敬的人格。

該怎麼加徵富人稅？「樂施會」的報告建議，富人稅的徵收方式是向身家超過五百萬美元者徵收二％的稅，財富逾五千萬美元者徵三％，逾十億美元者五％。

張忠謀則是建請我國政府，台灣的貧富差距狀況，應該要看最高所得前二％的族群，與中產階級的數據差距，而非財政部所依據的以所得最高廿％與所得最低廿％的比較來分析，而讓金字塔最頂端富人，透過稅賦制度，將其部分收入，轉移給財富匱乏者，讓整體社會能更趨公平。

抑或是，富人也可以將資產捐出來做慈善事業，也是很好方式，就像美國的比爾．蓋茲(Bill Gates)或華倫．巴菲特(Warren Buffett)一樣。

（作者為工程師，宜蘭縣民）

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