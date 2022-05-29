自由共和國》曾進發／我選擇了記憶妳

曾進發／攝影詩人
我們的愛情美麗而混亂
激情的愛存在的比寫實還要真實
而不請自來混亂不安的情緒
彷彿印象派的美麗朦朧畫作
疊織的光影裡隱藏著淡淡的憂鬱
體制外的愛情走到激情過後
無罪的人會感到罪惡
有罪的人卻一點感覺也沒有
於是我選擇了記憶妳
這是一種屬於詩人的選擇
因為每當往事記憶浮上心頭
鏽跡斑斑的鐵絲網也會美麗的如夢如詩
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