自由共和國》曾進發／我選擇了記憶妳

我選擇了記憶妳

曾進發／攝影詩人

我們的愛情美麗而混亂

激情的愛存在的比寫實還要真實

而不請自來混亂不安的情緒

彷彿印象派的美麗朦朧畫作

疊織的光影裡隱藏著淡淡的憂鬱

體制外的愛情走到激情過後

無罪的人會感到罪惡

有罪的人卻一點感覺也沒有

於是我選擇了記憶妳

這是一種屬於詩人的選擇

因為每當往事記憶浮上心頭

鏽跡斑斑的鐵絲網也會美麗的如夢如詩

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