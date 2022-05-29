自由共和國》闕志克／少數統治多數的美國

日前美國共和黨舉行聯邦參眾議員及州長初選，除了極少數例外，川普所背書的候選人幾乎全數勝出。之前所有對川普是否仍能影響掌控共和黨選民的懷疑，至此煙消雲散。圖為川普。（法新社）

闕志克／清大合聘教授

日前美國共和黨舉行聯邦參眾議員及州長初選，除了極少數例外，川普所背書的候選人幾乎全數勝出。之前所有對川普是否仍能影響掌控共和黨選民的懷疑，至此煙消雲散。

甚且，大部分初選勝利者，包括沒被川普背書的候選人在內，在競選過程中對民主黨竊取二○二○總統選舉的說法，即使不是全力維護，也是語帶同情。也就是說，川普主義（Trumpism）非但沒有隨川普下台而人亡政息，反而跌宕翻轉一躍成為共和黨內建制派的主流思想。

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這項演變將美國的兩黨政治制度置於前所未有的險境︰兩大政黨之一（共和黨）不再視另一政黨為合法的政治理念的競爭者，而是事關族群文化生存戰爭中不具正當性的敵人。對於如此勢不兩立的敵手，鬥爭手段自然無所不用其極。鑑於傾向共和黨的選民數逐年下滑，善用美國憲法中保護政治少數的設計乃成為反敗為勝的主要戰略。

美國開國諸賢為籠絡團結人口數小州以成立合眾國，於憲法分權制度的設計特重防範多數霸凌少數的機制。首先，每一州都只有兩位聯邦參議員即為其中犖犖大者。在此制度下，懷俄明州的一票相當於加利福尼亞州的六十七票。不僅如此，參議院少數黨更可以運用filibuster議事程序無限癱瘓立法進程，從而迫使多數黨妥協。

其次，以贏者全拿、選舉人團為主的總統選舉制度也讓「聚小勝為大勝」成為以小博大的有效戰略，且於一八二四、一八七六、一八八八、二○○○及二○一六年分別選出全國總選票數低於對手的總統。

最後，州議會多數黨藉由選區重劃的特權，可割裂少數黨選票降低其轉換成席次的有效性，即便在總選舉人票數持續下滑的態勢下，仍能把持議會多數的優勢。其中最有名的例子是威斯康辛州，共和黨選票數約佔全部選票的四十八％，但聯邦眾議員席次數卻約為民主黨的一．六倍！

共和黨自二○○○年以來經由布希與川普總統送進最高法院五位保守派大法官。近日傳出，最高法院六比三的保守派優勢可能一舉推翻歷時近五十年的婦女墮胎權，立刻引發廣泛且激烈的示威與抗議。由於這兩位總統都恰是總票數雖低於對手但仍勝出的「少數」總統，更進一步坐實了墮胎權擁護者對最高法院竟變成黨派色彩強烈、使少數能統治多數的工具之指控。

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