自由共和國》黃文局／以色列何以成為軍事強國 ？「武器奇才」讀後感（上）

「武器奇才」 作者：卡茨與鮑伯特、出版社：燎原

黃文局／GTI共同創辦人

看完本書，掩卷讚嘆！

看完本書，掩卷自嘆！

讚嘆猶太人的毅力，戰鬥力與創造力。

台灣自一九四九年與中國分離，與以色列獨立時間（一九四 八年） 差不多。這期間，以色列由一無所有，到擊敗周遭強敵，甚至成為今天沒人敢輕視的「強大小國」，而台灣，仍然每天生活在中國侵門踏戶的陰影之下。

能不自嘆？

一九五○年，以色列才獨立不久，沒有戰車，沒有飛機，也沒有任何國家，包括美國、英國、法國等願意賣武器給以色列。以色列走頭無路，只有當土匪，靠走私，陰謀等非法手段取得武器。

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第一任總理本古里安（Ben-Gurion） 把這任務交給裴瑞斯（Shimon Peres），派他去當國防部駐紐約代表團的副主任。接下來的十年，裴瑞斯不擇手段，以完成任務。冒險找到惡名昭彰的卡車司機工會領袖霍法Jimmy Hoffa（後來被黑手黨暗殺） ，也去古巴，墨西哥，哥倫比亞波哥大等地，上山下海，只為買到武器。

裴瑞斯在紐約時，聯絡上猶太人史溫默 （Al Schwimmer），二戰爆發，史溫默加入美國陸軍航空隊。在以色列獨立戰爭前，他找一些人以折扣價買下被淘汰的飛機，送到洛杉磯一個倉庫，修整後，裝上貨櫃，運到義大利再轉以色列。

這是非法行為，但是，克林頓總統在卸任前，給他特赦，再次見證美國猶太人的勢力。

他們最早合作行動之一，就是要把 P-51野馬式戰鬥機走私到以色列。 美國空軍已經把這款飛機退役，卻不願意賣給以色列。這些飛機最後被賣到德州一個廢鐵廠，但是，政府並不知道，廢鐵廠的業主馬上以相同價格賣給史溫默。史溫默把飛機拆解，裝入「冷凍冷藏設備」的貨櫃送到以色列。

到了一九五一年，這些人已經可以把蚊式輕型轟炸機（Mosquito）送往以色列。有些是拆解後，用貨櫃運到以色列；有些是在中途加油數次，直接飛到以色列。

其實，本古里安多方佈局，他領導的哈加拿Haganah（猶太人建國前的一個軍事組織，後來併入以色列國防部），也在紐約設立秘密辦公室，猶太黑手黨人蘭斯基（Meyer Lansky） 等，也幫忙募款走私。

另外，有一群頗有創意的武器採購人員，去英國設一空頭電影公司，說要拍二戰電影。他們僱用演員和製片人等，也買了拍電影要用的飛機。在一場空戰的鏡頭，飛機從倫敦起飛，卻轉向飛到以色列。

一九五○年，以色列開始製造步槍，每次測試都炸膛。研究了好久，才發現是作子彈的銅被倉庫的老鼠屎污染。

以色列如何在一窮二白的情況下，短短數十年，發展成科技大國？裴瑞斯最有資格解釋。

本書作者說，如果要找一個見過最多風浪的人，非裴瑞斯莫屬。他任職過運輸部、國防部、財政部、外交部。當過二次總理、一次總統。

他建議開發飛彈時，將軍笑他，我們連子彈都沒有，你來找我們談飛彈？

他建議建造核子反應爐時，財政部長告訴他，一毛錢也無法給他，他設法去募了需要的幾百萬美元。

以色列大學不願意配合開發新武器，他就去找別的科學家。

他的毅力驚人，從不退縮。總有創新的方法，繞過困難，解決問題。有高瞻遠矚，膽識過人的人，像他與本古里安，在以色列，比比皆是。

勇敢，創意，求知等特質，已存在所有猶太人的血液。

以色列宣布獨立那刻，就時刻面臨亡國。如果沒有「創意」解決問題，就只有接受死神。窮則變，變則通。猶太人真的會變，創意無窮。也因此，才能存活至今。

由俄國與烏克蘭的戰爭，全世界都看到了，無人機改變作戰形態與方式。

而全世界第一台無人機，就是以色列發明的。

自從一九八五年以來，以色列是世界上最大的無人機出口國，佔全球市佔率六十％ ，美國第二，只有廿三．九 ％。

無人機的發想，來自以色列軍事情報局（俗稱「阿曼」Aman） 的一位少校布里（Shabtai Brill）。一九六九年，他為了拍照蘇伊士運河河岸，埃及軍隊的布局及當地景觀，從紐約買了遙控玩具飛機，改裝並逐漸改良而成的。

今天，以色列空軍每年飛行時數，將近一半由無人機達成。幾年內，老舊的 F-15， F-16會被淘汰，空軍幾乎全由無人機組成。

有一種無人機「雲雀」，只有十三磅，可以放進背包，起飛後，可以飛到三千英尺，連續三小時。二○一○年，已發放到部隊使用。二○一六年，美國、法國、瑞典、南韓、澳洲、秘魯、加拿大等軍方，全部都採用的這款無人機。

事實上，美國也投入大筆經費研發無人機。

譬如，五角大廈出資贊助洛克希德的「天鷹座」Aquila 無人機，燒了超過十億美元，終於決定不玩了。波音也研發「兀鷲」 Condor 無人機，投入三億美元以後，也中止了。

二○○八年，俄國找上以色列，要買賀密斯四五○無人機。以色列非常震驚。俄國從未向外國購買過軍備，更別說找敵對的以色列。

原來是二○○八年，俄國與喬治亞在南奧塞提（South Ossetia）發生戰爭。喬治亞用以色列製造的賀密斯四五○無人機在空中定期偵查，並成功收集情報。俄國也有舊型的羊茅式 Tipchak 無人機，噪音太大，很容易被發現並攔截。

由美國、俄國的經驗看來，無人機的科技門檻很高。也由此可見，以色列科技的高度。

註：「武器奇才」

作者：卡茨與鮑伯特、出版社：燎原

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