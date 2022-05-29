自由共和國》渡邊將人／三項的不信任感

美國總統拜登日前出席美日領袖峰會後記者會時，對台灣有事發生時，美國是否會軍事介入的提問，明確回答「YES（會），這是我們的承諾」。（路透）

渡邊將人／日本北海道大學副教授

俄羅斯對烏克蘭發動軍事侵略行動，使各界產生動搖。目前，各界對於「美國協防台灣」、「聯合國」、以及「美日同盟」（U.S.-Japan Alliance）這三項的不信任感油然而生。

第一點，是台灣對「美國協防台灣」的疑慮。美國這次以「為了避免引爆第三次世界大戰」為由，堅持不參與烏克蘭防衛戰。所以台灣會對美國產生協防方面的質疑，也是必然的。拜登政權縮減對世界各國的軍事干預，這個方針十分明確，事實上美國也已從阿富汗撤軍。而拜登今年十一月將面臨美國中期選舉，民主黨目前位居劣勢，因此這個時候不得不把重點放在美國國內的經濟政策，以便達成當初對美國勞工的承諾。

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然而，拜登總統也明白，不可以讓極權主義的國家透過軍事力量輕易改寫領土邊界，那樣的成功例子是絕對不能出現的。因此美國在幕後不僅提供武器，也透過資訊戰、間諜戰等方式全面協助烏克蘭。我們不能忘記的是，美國一直都是把中國當作一個長期性的威脅對象，這個外交方針並未改變。

雖然有人認為在這場烏俄戰爭，漁翁得利的是中國，然而實際上中國的立場也不好受。中國當初也沒料到這場戰爭會長期化。一方面除了很難以和事佬的身分向西方民主國家邀功之外，一方面習近平說甚麼普廷也聽不進去，說服普廷儼然成了一場賭局，一旦失敗的話，中國就會顏面盡失。中國在無從選擇的情況下，只能被迫支持俄羅斯。

回到美國國內，無論是民主黨或是共和黨，批評俄羅斯的聲浪與日俱增。如果到最後俄羅斯的盟友只剩下中國，美國國內的對中輿論恐怕只會變得更加嚴厲。因此拜登政權一直對中國釋出「這樣下去的話你們只會被俄羅斯牽連，中美關係會愈來愈糟，回頭是岸吧」的訊息，持續對中國施壓。而拜登總統也在前幾天的美日首腦會談結束後的記者會上，明確表示美國會在軍事上防衛台灣。回顧並比較歷屆美國總統的發言，拜登可說是相當積極。

第二點，是國際社會對聯合國的不信任感日趨強烈。這一點攸關台灣加盟國際組織的機會，是一個大問題。以往，常常有人提出「聯合國無用論」的論點。然而，多半只停留在批評聯合國浪費資源等內部問題。而這次問題嚴重的地方，在於俄羅斯惡用聯合國安全理事會常任理事國的身分。普廷利用聯合國憲章內容，作為發動軍事攻擊的根據。聯合國秘書長想說服普廷停戰無果，反而突顯聯合國的無力。

這也表示目前的聯合國以及其他國際組織是時候必須從根本改革了。國際組織若要改革，讓實行民主主義已久的台灣加入，或許將成為一個重要的條件。美國與日本應該要以這次的烏克蘭問題為契機，推動聯合國的改革。事實上，拜登總統也明確表示，支持日本加入常任理事國。

第三點，是日本國內對美日同盟（U.S.-Japan Alliance）日漸增加的不信任感。當日本覺得必須重視安全保障的同時，也產生了「究竟美國會幫助日本多少」的懷疑。這次的烏克蘭問題大大提升了日本人的國防安全意識，也使日本民眾開始增加對台灣方面的關心。台灣和日本比較幸運的是，拜登政權下的美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel），他和拜登總統關係密切，這有助於美日兩國之間的溝通。伊曼紐爾大使有著猶太血統，他特別重視人權問題以及民主主義。他在擔任芝加哥市長期間，雖然曾經促進美中兩國貿易上的交流，然而他對中國的人權問題抱持極為嚴厲批評的態度。

雖然在日本國內有愈來愈多的人關心「台灣有事」，但同時也有部分日本人的想法令人擔憂。那就是「只要不在台海發動軍事侵略行動就好，台灣變成跟香港一樣的話那也只能放棄」的想法。

我們對於這種基於和平主義觀點所產生的理性主義論調，應保持警戒的態度。決不能把「自由」跟「有事防止（防止戰爭）」當作交換條件。台灣的民主主義能否繼續維持下去，才是最終目的。

日前，拜登總統在日本提出一個新的經濟圈構想「印太經濟架構（IPEF）」即將成立，而岸田文雄首相也表示日本想要加入。IPEF的目的是用來代替TPP，以防止中國不斷擴張在亞洲地區的影響力。原本反對TPP的美國民主黨內的左派人士，看了IPEF的內容，也紛紛贊成，因此這個計劃能夠實現的可能性很高。美國目前的首要目標就是確保東南亞各國成為合作夥伴。

以上，本文舉出了烏俄戰爭所帶來的三種不信任感。即使如此，若能訴諸美國輿論，台灣是守護東亞民主主義的一個十分重要的存在，並且強化台日關係，仍是有讓拜登政權持續高度重視並協助台灣的可能。

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