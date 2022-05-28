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自由廣場》同理心、感恩心

2022/05/28 05:30

◎ 王維明

武漢肺炎肆虐，民間確實有不少恐懼的聲音。我固定外食的幾家店，最近都暫停內用，改成外帶。最近鄰居父母確診，因為她外出購物的地點和我的重疊，即使目前接觸者已不需隔離，我依然很小心，減少出門，若出門一定戴緊口罩，也放棄搭電梯，改成徒步上下樓，順便鍛鍊體力。而常常往來的姊妹淘，前幾天來電說，小孫女要升學考試，這陣子都不聚，我也瞭解朋友的顧慮。大部分時間閉關在家，我有兩點感受分享。

第一、除了指揮中心記者會之外，不要花太多時間查看疫情新聞。我們該相信政府的專家，不須浪費時間在自己無法控制的事情，比方說確診數字和中重症的死亡比例，或者兒童該打哪種疫苗、該用哪一種快篩。因為每天花太多時間關注在疫情，只會更加深焦慮感。

第二、用感謝的心看待指揮中心。抗疫如同作戰，指揮中心醫學專家們所承受的壓力，比你我老百姓更大，我們應該用同理心多體諒指揮中心專家們的處境，不要聽信、傳播那些有明顯政治立場的攻訐言論，也請媒體本著專業、為大家好、為大家著想的立場播報疫情新聞，不要刻意「語不驚人死不休」。

對絕大部分的人來說，疫情就像重感冒，沒什麼大不了，重要的是學習克服恐懼，多往好處想，照常睡覺吃飯，心態輕鬆，少點抱怨，多些體貼，大家協力度過疫情最後的挑戰。

（作者為退休人士，嘉義市民）

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