自由廣場》兒童重症肆虐談Montelukast

◎ 林松聯、林尚廷

國內兒童Covid-19重症死亡率偏高，令第一線醫師的我們感到沮喪，尤其多發生在尚無疫苗接種、也無預防性抗病毒藥物可使用的幼兒，多例為健康無慢病兒童，一旦發病過程猛爆，尤其腦炎病童似乎都幾天內急轉直下，一切治療手段也起不了作用。此外，哮吼病例也來勢洶洶，嚴重程度遠甚於一般病毒感染。雖然專家正探索國人基因等因素，但未來三個月內家長、兒科從業人員莫不提心吊膽。

此次幾例腦炎病童雖然致病機轉可能非單一，然而病毒引發的細胞激素風暴被認為是主因之一。細胞激素風暴發生有如塵暴，星星之火尚可控制，當瞬間點燃病情猛爆則一發不可收拾。

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搜尋過去兩年歐美兒童Covid -19臨床試驗資訊繁雜，但發現有實驗室海量數據顯示兒科常用抗發炎藥物Montelukast可有效抑制細胞激素風暴核心IL-6（Comput Struct Biotech J 2022: 799）；更令人興奮的是麻州五十三例（含三歲以上兒童）Covid19第一期臨床實驗似乎透漏出一線曙光，在防止插管、死亡或後遺症（long Covid）方面展現潛力，目前已獲FDA核准展開多醫學中心試驗（Int Immunopharm 2022:（103）），在此與讀者分享，並提供國內專家參考。

最後要強調的是：

一、Montelukast是否導入國內臨床試驗，或緊急授權全面使用，尚需國內兒科感染科免疫科專家進一步協議或共識。

二、Covid-19病程分病毒複製期、發炎期，加上細胞激素風暴，理論上愈早用愈好，甚至在大流行期是否可用於預防？使用時機有待共識。

三、比起其他抗病毒藥，Montelukast安全、價廉、早有藥證、兒童使用友善等，在幼兒疫苗尚未普及前或可考慮。不過一切以CDC專家會議為依歸。

四、感謝林前部長引領強化後端重症醫療，更希望投注資源在避免輕症迅速惡化的二至三天黃金時期。

（作者為小兒科醫師）

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