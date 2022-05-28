自由廣場》郭正亮沒做功課 談美國印太經濟架構虛實

◎ 吳海瑞

《中時新聞網》日前報導，名嘴郭正亮在《TVBS》某政論節目表示，全世界現在沒有人知道「印太經濟架構」(IPEF)是什麼，如果沒有要打開市場降關稅，那其他國家很難得知，同美國做生意有何好處，因為現在所有多邊貿易、協議，都是談關稅，如果沒有這個項目，他不知道IPEF要談什麼。郭的結論：一定是「虛大於實」，東協國家可能只是給美國表面上的禮貌而已。

IPEF已醞釀一段時間。去年十月，拜登宣佈美國將與夥伴共同研議成立「印太經濟架構」。兩個月後，商務部長雷蒙多將其定位在「印太戰略之內、中國經濟之外、現有標準之上、美國利益之下」，並擺明這是一個「沒有中國的21世紀區域經濟整合體系」。初期先做平台的建立，未來視財政狀況，循序為此架構投入資源，嘴上沒說的目的：抗衡中國的一帶一路、削弱並影響東協加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的利益。

請繼續往下閱讀...

看IPEF的布局就可以發現，這可以是一盤大棋。

一般認為，IPEF有四個主要領域：公平且有韌性的貿易、強化供應鏈、基礎建設與脫碳、稅收與反貪腐。名嘴認為不談降低關稅，就沒搞頭，是沒做功課。例如貿易便捷化，簡化及加速通關及貿易流程；資訊共享互通；協助企業進行電子商務及數位化（這是美國強項）；容易取得貿易融資等，參與國家一樣可以從中獲利。

又如供應鏈的強化，美方可以提出與友邦共同建立戰略物資安全庫存量的構想，共同分擔其成本；也可確保重要戰略物資（如關鍵金屬材料），共同投資生產。至於基礎建設，可以想像的空間更大了。

由於每個國家的需求、資源不同，IPEF很有可能開放成員挑選不同領域參加，或美國視不同領域，邀集合作對象，例如台灣未來如果加入，肯定是半導體方面的合作，而用於電動汽車鋰電池的鎳礦相關項目，印尼一定是要角。

RCEP成員中，與中國關係密切的寮國、柬埔寨和緬甸並未加入IPEF，其餘日、韓等十一個國家（其中七個為東協成員），和美國、印度，均參加了廿三日在東京舉行的IPEF相關活動。

值得一提的是印度。印度自認為製造業的基礎薄弱，競爭力差，與RCEP成員中的十一國有貿易逆差，本期待用相對強項的服務貿易（如資訊相關的人才）加上勞工自由遷徙來從各國平衡回來，但談判不如預期，在協定生效前選擇退出。門檻更高、有降低關稅的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），印度更無意申請。IPEF無降低關稅設計，顯然為印度量身訂做；而拋開關稅談判的零和遊戲，布局四大領域，反而讓協議海闊天空。台灣爭取第二輪的加入，是明智的決定。

（作者為專業經理人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法