自由廣場》由《捍衛戰士》分析幻象接替機種

◎ 諸葛風雲

讓影迷等待了將近三年，由阿湯哥主演的捍衛戰士：獨行俠（Top Gun : Maverick），再度掀起了一陣戰機旋風。

猶記得一九八六年出品的TOP GUN，是一齣以航空母艦與美國海軍戰鬥機武器學校（United States Navy Fighter Weapons School，暱稱Top Gun）為背景的勵志動作電影，上映後締造了一億七千萬美元的美國國內票房、三億五千萬美元的全球票房成績，並造成之後至少三年美國海空軍飛行員招募爆滿的榮景。

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一部賣座的空戰電影除了有帥氣的男主角，也要有匹配的座騎（戰機），片中的戰鬥機由當年的F-14雄貓演進為今天的F-18E/F超級大黃蜂。

目前國軍一直苦無性能提升機會的幻象2000戰機面臨汰換，熱門的接替機種有美國的F-15EX先進鷹、法國的飆風(Rafale)、以及本片的主角F-18E/F超級大黃蜂。首先美法兩國武器無法整合，也無法配合Link-16等戰術系統，法國貨加上操作成本高昂已讓空軍阮囊羞澀，除非有地緣政治考量，應率先出局。再從以下數點分析F-18E/F的優勢：

一、搭配第五代戰機：台灣空軍一直鎖定具有垂直起降能力的F-35B作為下一代隱形戰機採購的標的，但在美國F-15搭配作戰的是F-35A，海軍及陸戰隊才是用F-18搭配F-35B或F-35C。

二、可以滑跳起飛：因為F-18是專為海軍所設計，所以起落架特別強韌，必要時可以進行滑跳起飛，對於機場跑道備受對岸威脅的台灣空軍具有吸引力。

三、操作成本合理：依照美國防部副部長（主計長）辦公室的年度報告中F-15EX：17116美元、F-16C：一一三九九美元，而F-18E/F介於兩者之間且僅略高於F-16，為一一四七五美元，加上所配備的F414引擎也是與我國下一代自行研發戰機(ADF)準備引進的同款引擎，具有後勤統一的方便性。

四、具有電戰衍生型：此外美國海軍由於需要獨立作戰，所以F-18有衍生出EA-18G咆哮者電子作戰機，目前只有澳洲獲得出口，是戰場電子壓制的利器。

F-18E/F超級大黃蜂戰機擔任美國海軍主力戰機多年，在潮濕高鹽分的環境下堪當大任。透過這部電影審視這款戰機，兼具性能與成本間的平衡，作為幻象2000的接替機種，或許是不錯的選擇。

（作者為企管博士、醫療業主管、軍事部落客）

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