又見毒梟丟包 野柳外海漂660公斤K他命

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕毒梟近來頻頻在新北市金山、萬里海域走私毒品，繼三月間在金山磺港漁港闖關時，被緝毒小組查獲漁船走私五十多桶、共重一噸多的Ｋ他命先驅原料，前天僱船運毒走私時，卅三袋、共重六百六十公斤的Ｋ他命，竟被丟包在野柳外海，被附近作業漁船「撿到」，兩起走私毒品黑市價格高達台幣廿六億元，基隆地檢署已經展開追查，調閱航跡追查丟包船隻。

調閱航跡追丟包船隻

據悉，發現六百六十公斤Ｋ他命的基隆籍漁船，前天凌晨三時許，向基隆市正濱漁港報關出海作業，清晨六時天剛亮，在萬里區野柳外海下網時，發現海面上一袋袋白色成串漂流物，船長打開漂流物赫見白色粉末，懷疑可能是毒品，遂向海巡署報案，隨後把漂浮在海面上的漂流物撈起，全數帶回基隆正濱漁港。

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海巡署基隆查緝隊清點共有卅三袋，每一袋內有廿包，共重六百六十公斤，經拉曼光譜分析法檢驗白色粉末，初步確定為Ｋ他命毒品。

檢警初判，運毒漁船可能擔心海巡緝毒人員在野柳港內，已佈下天羅地網，因而不敢鋌而走險，進港前一刻臨時決定丟包。

這也是這兩個月來，金山外海發生的第二起毒品走私案，三月間漁船內查獲五十多桶、製毒先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」，合計重達一噸多。緝毒人員估算，這五十多桶驅原料可以製造六百多公斤Ｋ他命，加上前晚在野柳打撈的六百六十公斤Ｋ他命，估計黑市價格合計高達台幣廿六億餘元。

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