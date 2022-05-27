自由廣場》考生談108課綱

◎ 曾鈺婷

一一一會考在二十二日結束，此次會考和往年最大差異就屬「一○八課綱」的部分了。一○八課綱到底是什麼？在我把歷屆試題和哥哥的國中講義全部作答和查閱完後交叉比對下，我覺得不外乎就是「一刪一增」。

一刪，刪掉課程內容。在我們主科的內容有大幅度的變動，例如數學科的「圓」這個單元，我在做考古題不時會遇到需要配合「內、外冪」、「內分比」等概念的題目，這些內容都已經不在課程內了，但還是時有耳聞補習班和些許老師會把這些當成補充教材，所以舊課綱的內容還是有蠻多同學會的。

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一增，增加試題文字。從此次的會考中我們就能窺之一二，原先的考題大多精簡幹練，只要快速掠過兩眼大概就能了解題意，進而選填答案。但配合素養導向，現在的題目大多冗長，所以考生要培養去蕪存菁的能力，快速的從字海中擷取題目的重點，以免落得時間不夠的下場。

我覺得一○八課綱給學生帶來了更多可能，我們能從有趣的英文文章內吸取新知，我們能從落落長的國文題目中體驗在網路世代被資訊轟炸的感受，我們能在自然題組中發現課本不曾說過的，而不是再拘泥於課本要我們背誦的東西。

這就是一○八課綱帶給我三年來的體驗。希望我們的教育可以更加靈活，讓莘莘學子們可以輕鬆的在日新月異的時代中站穩腳跟。

（作者為學生，新竹縣民）

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