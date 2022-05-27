自由廣場》Omicron視訊診療實務面面觀

◎ 王信斌

新冠疫情進入新一波高峰，為解決確診者居家隔離照護的問題，衛福部再次開放醫療院所實施遠距視訊診療。筆者於去年已有初步視訊診療經驗，記憶猶新，當時倉促的在網路購買一台可插SIM卡的平板電腦，再到電信門市申辦一個門號，拜台灣民眾LINE使用率極高之賜，迅速完成首波視訊診療。這次第二波的視訊診療比起去年更加擴大應用範圍，除了原有的一般看診，還增加了確診者居家照護、快篩陽性判定確診及抗新冠病毒藥物處方開立等功能，尤其在全面開放民眾快篩陽性經由醫師協助判定確診之措施上路後，使用視訊診療的人次勢必大幅成長。筆者就視訊診療過程所觀察到的問題提出幾點分享。

一、長者使用電子產品較不熟悉，可請家人子女協助操作，亦可借用家人的手機與醫師視訊。

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二、視訊診療無法使用院所醫療儀器檢測得到數據，許多患者並無相關裝置，因此家用檢測試劑及儀器等醫材的普及標準化刻不容緩，舉凡家用快篩、血氧機、血壓計及血糖機等裝置，都應盡速推動普及，幫助醫師在第一時間獲得相關數據，以利精確診療。

三、患者看完視訊診療後，仍需由親友到院所代為付費領藥，電子支付仍未建置完成，如能將現有健保署健康存摺App與電子錢包或各種線上支付做整合，讓患者線上扣款，沒開藥不須領藥的患者就不必再請親友跑一趟院所付費，更加便民有效率。

四、視訊診療或許會進展到遠距指導患者自我照護，甚至是介入性治療，例如由醫師遠端操控患者家中的物聯網裝置，為患者檢查及治療，甚至能做某些術式或手術，有待政府修訂新法規及相關醫材業者努力研發，以台灣在高科技領域產業的優勢，相信將大有可為。

五、Omicron疫情爆發以來，防疫政策規範更新快速，不只民眾跟不上政策變更的速度，連醫療院所也常莫衷一是。各地醫師公會及衛生局近期趕緊舉辦多場說明會，協助醫事人員了解最新規範及醫令作業流程，門診醫療資訊系統廠商也是疲於奔命，軟體系統版本改版頻繁，從系統廠商到醫療人員，沒幾個人能搞得清楚該使用那些醫令代碼。因此強烈建議衛福部及相關單位應盡量將行政事務簡化，新政上路初期的申報宜從寬認定，讓醫療機構能專注在照護患者，減少重症死亡人數，方為全民之福。

（作者為醫師，台北市民）

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