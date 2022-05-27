自由廣場》李克強版「七千人大會」？

◎ 楊宗新

隨著中共廿大召開的時間日益迫近，高層之間的互動詭譎多變，大有山雨欲來風滿樓之勢，各方都積極向外散布有利於己的訊息，令外界霧裡看花，難以猜測葫蘆裡到底賣什麼藥。

舉例來說，不久前才有人說，李克強在《人民日報》搶盡版面，據此推動習近平權力已遭架空；然而不久後又有人拿出統計數據，試圖說明習近平缺席頭版並非新鮮事；還有媒體釋放出，習近平意欲在廿大加冕為「領袖」的訊息。真真假假，難以判斷，唯一可以肯定的是，習近平的連任之路，在黨內遭遇極大阻力，並不如原先外界預期般的順利。

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自改革開放以來，中共政權賴以取得統治正當性的基礎，一是經濟發展，二是民族主義。今年初以來，中共因堅持防疫清零政策，導致全國多個地區處於封城狀態，不僅供應鏈中斷，外資亦爭相撤離，中產階級嚴重不滿。為解決經濟困境，國務院於五月廿五日召開「全國穩住經濟大盤」視訊會議，估計有十萬名區級以上官員參與，堪稱中共建政以來最大規模會議。

這場會議，與一九六二年的「七千人大會」頗有相似之處。七千人大會係中共在歷經「大躍進」運動造成數千萬人餓死，即「三年困難時期」後，為了重啟經濟，在劉少奇提議下召開。毛澤東在會議中，史無前例的當著與會者做出自我批判，並且退居二線，成為象徵性精神領袖，劉少奇、鄧小平則開始主持中央日常事務，直到毛於一九六六年發動文革，方始再度掌權。

從這個案例看，近期發生的一系列現象，其實都有脈絡可循。習近平欲打破「連任只能一次」的黨內慣例，需要強大民氣支持，若此前提喪失，只能退而求其次，仿效毛澤東，斷尾求生的主動退居二線，將原屬於國務院總理的權力交還李克強。習近平若這麼做，既可展現與「（共青）團派」分享權力氣度，爭取更多支持，當李克強同樣表現不佳時，又可趁勢復出，甚至將李打為替罪羊。

那麼，若是李克強成功帶領中國經濟復甦呢？此時中共可能重回集體領導，習近平權力嚴重稀釋，但仍可利用國家主席或「領袖」榮銜，保留一定尊崇。

（作者為公務員，台中市民）

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