自由廣場》提早放暑假 不如延長線上授課

◎ 蔡田

台北市政府將在今天宣布是否提早放暑假，教育部搶在昨天對外表示：絕不可能提早放暑假。筆者認為，提早放暑假會衍生不少問題，還不如延長目前的遠距線上教學。

這波疫情兇猛，不少家長確實不放心讓孩子到校上課，但距離暑假還有長達一個月的時間，如果提早放假，會嚴重影響學生的受教權。因為根據各級學校學生學期假期辦法規定，暑假以六十日為限，如提前放暑假，勢必要在八月提早開學或補課，但應屆畢業生已經離校，一年級新生才剛報到，將是受影響最大的兩個族群。

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國中端則因學生來自不同的學校，甚至有些是跨縣市的學生，如果國小決策不同，學習進度差異大，就算進了國中校方有心要進行補救教學，也會一個頭兩個大。加上現行的遠距教學師生都已經很有經驗，應是現階段最為務實可行的途徑。

（作者為國小退休教師，台北市民）

◎ 張雋婷

實務上，以國小學生來看，並不適合直接停課進入暑假。

雙薪家庭的社會型態，停課期間許多家長必須帶著孩子到職場上班，或者是又送回安親班讀一整天，直到家長下班才接回。當然也有送到長輩或親戚家中，甚或是家長直接去上班，放孩子在家自學等。

下星期一若要復課，以筆者的觀察，不妨採「返校前一日快篩陰性」的做法，來看看是否能夠減少校園群聚感染。如教育當局能夠提供「免費」快篩試劑，以目前準備實施「快篩陽性即確診」的做法，早先一步讓入校前的確診案例得到醫療照顧，待身體康復之後，再返校上課。以目前各校積極施打兒童疫苗和快篩劑的發放，校園內嚴密遵守防疫規則，不見得需要提早進入暑假模式。

（作者為國小教師，學童家長）

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