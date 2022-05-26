自由廣場》用創意看待IPEF

◎ 顏慧欣

美國主導的「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），臺灣已確定不在首輪受邀，有可能是美國認為目前並非台灣參與的最佳時機，畢竟美國創始IPEF之用意，在號召東協成員在內的印太地區國家參與，惟有東協國家表示，台灣加入雖可提升經濟利益，但也憂慮會招致中國認為有選邊站之困擾。換言之，沒有台灣之參與，IPEF活動對美日韓等參與國產生的效果固然會打折扣，特別是台灣是供應鏈合作不可缺席的一環，不過美國或仍在評估台灣參與IPEF的可行模式，如同白宮國安顧問蘇利文所言，台美經貿關係的深化與合作，現階段將優先透過雙邊的方式來達成。

美國此舉，可從五月二十日美國貿易談判代表署（USTR）公布與台灣的「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議加以觀察。USTR藉由在泰國舉辦亞太經濟合作(APEC）會議期間，與我國經貿代表召開TIFA，會議結論指出，雙方將各自研議深化美國與台灣經貿關係的具體作法（concrete ways），並在數周後再行討論。

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近年來台美不論從政治、軍事、經貿各種層面之關係，均已進入新的里程碑，因此台美已有官方與產業互動的良好管道，包括在川普政府後期展開也延續至今的「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、拜登任內啟動的「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC），及去年回復召開的台美TIFA。這些機制的對話主題本來就包括半導體供應鏈、5G與網路安全、再生能源與電動車等交流，與IPEF涵蓋的四大面向議題有相當重疊性，包括將由USTR主導的「連結經濟」（有勞工標準、環境與數位規則等議題）、以及商務部主持的「韌性經濟」（供應鏈韌性與合作）、「潔淨經濟」（高標準基礎建設、潔淨能源及減碳）、「公平經濟」（稅務與反貪腐）的議題。則透過台美既有對話平台，納入更多屬於IPEF涵蓋的主題或合作項目，也能達台灣實質參與之效。

IPEF的隊伍成員將包含日韓澳紐等十三國，預計七月展開談判，十八個月內確立此一框架，預期在此後才會開放新成員。對台灣而言，持續爭取參與IPEF固然重要，但善用既有台美對話管道，運用IPEF議題作為台灣連結日、韓、澳等IPEF成員的共同公約數，才是台灣應思考的突破之道。

（作者為中經院WTO及RTA中心副執行長）

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