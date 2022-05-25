自由廣場》培養正確用藥觀念 珍惜醫療資源

◎ 戴玫芬

媒體報導，某確診民眾在拿到藥師送到的新冠口服藥Paxlovid後，發現副作用很多而不敢吃，由於該藥價格昂貴每盒近二萬元，他還上網戲稱自己是富翁而引發網路上一片罵聲，但就筆者實際送藥經驗，確實有少數民眾拿到後沒有服用或只吃一、二次就自行停用，造成醫療資源的浪費。

輝瑞Paxlovid是在去年十二月通過美國FDA緊急使用授權（EUA）的新冠肺炎口服藥物，可治療確診者輕度到中度症狀，且有降低重症危險因子之高風險患者轉為重症需住院的可能風險。Paxlovid為複方口服藥物，服用方式為口服兩顆150mg Nirmatrelvir與一顆100mg Ritonavir（共三顆），每天服用兩次，連續五天。但服用Paxlovid的確有可能會與其他藥物產生交互作用，因此三高、肝腎疾病與服用抗憂鬱藥物的病人需特別注意，部分心臟病及降血脂藥物、紅麴保健品等都需先避免使用。尤其慢性病患是新冠肺炎高風險族群，且多數有使用慢性病藥物，因此須經醫師評估能否使用新冠口服藥，而藥師也會特別在藥袋及口頭再次告知病患注意事項。

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在疫情影響下，民眾容易擔心，因此一旦確診後，不管是輕症或是無症狀，只要是六十五歲以上的年長者，家屬都會要求醫師開立口服藥，但事實上，應由醫師視訊診斷並評估是否有慢性或其他疾病後，依專業診斷來決定是否開立，才不會造成服用後因副作用影響，反而引起身體其他器官問題。由於藥品並非營養品，不是多吃就一定保命，當慢性病患者服用多種藥物時，每種藥物的劑量多寡牽涉到藥物間彼此副作用的交互影響，需醫師專業考量與判斷，才能確保用藥安全！

同時，民眾也應相信並尊重醫師及藥師的專業診斷及用藥分析，培養正確用藥觀念，不需為了心安而要求醫師開立特定藥物，也不要拿到後不服用或擅自停藥，尤其是這類防疫藥品昂貴且應留給真正有需要的人使用，才不會造成醫療資源的浪費。

（作者是藥局負責人及藥師）

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