自由廣場》馬英九甘為中國奴才？

◎ 劉哲瑋

第七十五屆世界衛生大會（WHA）廿二日至廿八日在瑞士日內瓦召開，然而台灣至今尚未收到出席邀請函，前總統馬英九日前卻在臉書發文質疑蔡政府「為何我任內我國可以年年參加WHA？」，他將此原因歸因於「支持一中各表的九二共識」創造兩岸互信所致。然而，事實真是如此？馬英九有沒有忽略了什麼？

其實，台灣無法參與世衛組織眾所皆知是受到中國打壓所致，先前媒體曾披露中國與世衛秘書處曾於二○○五年五月秘密簽訂一份備忘錄，該備忘錄明文規定世衛邀請台灣專家時，要通知中國駐日內瓦代表團後轉交中國衛生部，並在獲得北京同意後才可向台灣專家發出通知；而二○一七年媒體也披露中國駐日內瓦代表團發出信函表示，「自二○○九年以來這八年間，在中國政府同意下，台灣省以『中華台北』名稱和觀察員身分參與世界衛生大會」，以上兩份文件充分證明台灣無法參與世衛組織的原因是「中國因素」導致，同時也就證實台灣無法參與世衛組織是受到政治因素干擾，違反世衛組織「全民均健（Health for All）」的宗旨與憲章。

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那麼，為何馬前總統任內台灣能夠年年參與WHA？根據上述兩份文件可知，年年參與WHA的前提是「台灣省」以中華台北為名稱且在中國同意之下才能成行，這也就表示台灣當時是以接受矮化國格方式才獲得中國同意，正是為何時任衛生署長的葉金川在二○○九年參與世衛大會後遭台灣留學生嗆聲「矮化國格」的原因，然而馬英九竟對此津津樂道、且樂此不疲，讓筆者深感訝異。

馬英九時常認為，他的兩岸政策能真正幫助台灣，開口閉口就是一中各表的九二共識，但事實上中國從未接受一中各表，且二○一五年馬習會時馬也未公開說出一中各表。事實上，中國並未因此放棄任何併吞台灣、在國際上孤立台灣的機會，像是二○一六年一月馬總統任內，當時他自己引以為傲的兩岸熱線也遭中國拒接，被媒體戲稱斷線，同年三月中國還策動甘比亞與我方斷交，由此可見中國只要一個聽話的奴才，而台灣真的要成為那位奴才嗎？

（作者是台大政治學研究所學生）

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