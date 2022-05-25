自由廣場》（鏗鏘集）中國 多少惡行罪孽假汝之名

◎ 李敏勇

台灣的台灣國家論者和中國論者最近為舊金山合約留下的台灣主權問題爭執，戰後長期被以此合約保護的台灣地位而遂行戒嚴獨裁統治的中國國民黨降中論群，包括修憲後經直選而出任八年台灣中華民國的馬英九，都站在台灣的對立面，為中華人民共和國留接收後路。被民主化解除政權壟斷的部份中國國民黨人，似乎想以中國國民黨的中國平行移位到中國共產黨的中國。尤以昔日戒嚴體制下的「反共愛國」人士為最。

民主化的台灣經由包括許多所謂「外省人」的參與和努力，留下許多動人事蹟。民主化走向台灣化，這是歷史的新現實，所謂的命運共同體即包含不分先來後到在台灣生活的人民。戰後台灣，在祖國的迷惘和迷障下，歡迎以中華民國為名號的中國來台，被以光復之名、實為降服，經歷二二八事件、白色恐怖長期戒嚴。以反共為名的反中華人民共和國國策，以中國之名宰制了生活在台灣的人民。

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黨國統治體系共構者移民美國、被宰制的台灣人也移民美國，其實分別帶有逃避危機國家和追尋較好國家心態，在某種意義下，都背負著國共對立的危機意識。但趨附共產黨中國和促進台灣獨立，分道揚鑣。台灣人民給了中國國民黨卅九年以反共為名的戒嚴統治，結果是漢賊易位，中華人民共和國取代中華民國，共產黨中國取代國民黨中國。台灣新共同體，藉由民主化形塑，這是歷史的發展，是共同體重建的契機，但不盡順遂。

五月十五日，美國南加州橘郡基督長老教會的禮拜活動，中國和統會一名幹部伺機開槍射殺會衆，導致一名阻擋的台裔鄭達志醫師中彈死亡，多人受傷，事後證明是預謀屠殺事件。兇手是從中國國民黨傾向中國共產黨，從國民黨中國轉向共產黨中國，在美國被以台裔識別，其實是從台灣移民美國的所謂「外省人」第二代，根本不認同台灣，更是韓國瑜症候群。

從台灣移民美國，也成為台裔美國人，竟成為殺害台裔美國人的兇手。這是什麼樣的文化留下的禍害？「中國」竟成魔咒、病毒，成為仇恨、殺人的意底牢結。從前，不服從「反共」指令有罪；現在，不聽命「投共」有罪？從前，那個「中國」殺害這個「中國」的國特；這個「中國」殺害那個「中國」的共匪；現在，兩個「中國」一起殺害不認同中國者。「中國」，多少罪孽多少惡行假汝之名行之！這樣的「中國」，憑什麼讓不分先來後到、已脫離國共內戰鬥爭魔咒，在民主、自由之路建構共同體的台灣人認同？

（作者是詩人）

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